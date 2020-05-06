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الرئيسية | حوادث | احتجاج أمام سجن طنجة يقود نسوة إلى التوقيف

احتجاج أمام سجن طنجة يقود نسوة إلى التوقيف

احتجاج أمام سجن طنجة يقود نسوة إلى التوقيف
جمال سماحي من تطوان
الأربعاء 06 ماي 2020 - 17:30

تدخلت مصالح أمن طنجة، زوال اليوم، لتوقيف 8 سيدات ورجل، بناء على طلب من مدير السجن المحلي بالمدينة، من أجل إحداث الضوضاء بباب المؤسسة العمومية وخرق تدابير الحجر الصحي.

ووفق ما أفاده مصدر أمني، فإن مدير السجن المحلي بطنجة اشتكى من قيام المعنيين بالصراخ والتسيب في فوضى عارمة بباب المؤسسة السجنية، زاعمين أن "ذويهم الذين يقضون عقوبات حبسية بالسجن يتواجدون في خطر"، مطالبين بإخلاء سبيلهم.

وأضاف المصدر ذاته أنه وبعد الاستشارة مع النيابة العامة بخصوص هذا الموضوع، "أمرت بتوقيفهم في الحال، وإحالتهم عليها في حالة اعتقال"، مشيرا إلى أنه وتبعا لذلك، "تم وضعهم تحت تدبير الحراسة النظرية".

وأوضح المصدر الأمني أنه "وعكس ما تدعيه سيدة في شريط فيديو مصور، فإن تعامل المصالح الأمنية مع المعنيات كان وفق الضمانات الأساسية التي أقرها القانون وحقوق الإنسان"، مردفا "نافية جملة وتفصيلا تصريحات هذه الأخيرة بتعرضها للعنف أو ما شابهه".

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