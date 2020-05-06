24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|6
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|03:54
|05:31
|12:29
|16:08
|19:19
|20:43
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- تأمل في ظل الجائحة..فعل الوحدة "اليسارية" الممتنعة كدواء للتشظي والوهن!!
- حالات الشفاء من "كورونا" ترتفع إلى 26 بسوس
- نقابة محامين مغاربة تنادي بمحكمة رقمية منفتحة
- طلوع "الثريا" وارتفاع الوباء..أية علاقة؟
- دهس أغنام راعٍ .. شجرة تخفي غابة "خروقات أجانب" ببنسليمان
فريق مغربي يضع براءة اختراع 4 حلول رقمية لمواجهة "كوفيد-19" (5.00)
ديوان المائدة ـ11ـ .. أجبان الحمار والبقرة الضاحكة و"الناقة العبوس" (5.00)
باحثة تقترح نموذجا تربويا بديلاً لإصلاح النظام التعليمي في المغرب (3.50)
- "الاتحاد الاشتراكي" يُحَمل العثماني مسؤولية مشروع "قانون 22.20" - (134)
- "الباطرونا" ترفض تبخيس الحكومة للتعليم الخاص وتهمة التحايل - (87)
- رصيف الصحافة: وزير الصحّة الأسبق يحذر من رفع الحجر الصحي - (86)
- باحثة تقترح نموذجا تربويا بديلاً لإصلاح النظام التعليمي في المغرب - (69)
- المملكة تشهد 163 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ18 ساعة الماضية - (68)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
احتجاج أمام سجن طنجة يقود نسوة إلى التوقيف
تدخلت مصالح أمن طنجة، زوال اليوم، لتوقيف 8 سيدات ورجل، بناء على طلب من مدير السجن المحلي بالمدينة، من أجل إحداث الضوضاء بباب المؤسسة العمومية وخرق تدابير الحجر الصحي.
ووفق ما أفاده مصدر أمني، فإن مدير السجن المحلي بطنجة اشتكى من قيام المعنيين بالصراخ والتسيب في فوضى عارمة بباب المؤسسة السجنية، زاعمين أن "ذويهم الذين يقضون عقوبات حبسية بالسجن يتواجدون في خطر"، مطالبين بإخلاء سبيلهم.
وأضاف المصدر ذاته أنه وبعد الاستشارة مع النيابة العامة بخصوص هذا الموضوع، "أمرت بتوقيفهم في الحال، وإحالتهم عليها في حالة اعتقال"، مشيرا إلى أنه وتبعا لذلك، "تم وضعهم تحت تدبير الحراسة النظرية".
وأوضح المصدر الأمني أنه "وعكس ما تدعيه سيدة في شريط فيديو مصور، فإن تعامل المصالح الأمنية مع المعنيات كان وفق الضمانات الأساسية التي أقرها القانون وحقوق الإنسان"، مردفا "نافية جملة وتفصيلا تصريحات هذه الأخيرة بتعرضها للعنف أو ما شابهه".