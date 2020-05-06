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أقراص مخدرة تورط أربعينيا في القصر الكبير
الأربعاء 06 ماي 2020 - 20:10
أوقفت شرطة القصر الكبير، اليوم، شخصا من مواليد 1976، وله سوابق القضائية في المتاجرة بالمخدرات.
وأوضحت مصادر الجريدة، أن الموقوف ضُبط بحي المسيرة الخضراء وهو متلبس بحيازة 16 قرصا مخدرا، وحوالي 50 غراما من مخدر الشيرا، ومبلغ مالي يقدر بـ900 درهم متحصل عليه من مبيعاته.
ووُضع الموقوف تحت تدابير الحراسة النظرية لفائدة البحث الذي يُجرى تحت إشراف النيابة العامة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - حكيم الوطني الأربعاء 06 ماي 2020 - 21:30
العصابات الإجرامية باتت تستخدم عمال توصيل الوجبات السريعة لتسليم المخدرات إلى الزبائن في منازلهم، بسبب تدابير الإغلاق المتخذة لمكافحة انتشار وباء كورونا.ومع بقاء تجار ومستهلكي المخدرات في منازلهم مثل بقية المجتمع، يستغل بعض السائقين هذا الوقت لتحقيق الربح السريع، فيما يتظاهر بعض التجار بأنهم عمال توصيل،عمليات الإغلاق ساهمت بشكل كبير في زيادة طلبيات الطعام إلى المنزل"، وهذا الأمر يوفر الغطاء المثالي لعمليات توصيل المخدرات إلى متعاطيها
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