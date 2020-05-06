أقراص مخدرة تورط أربعينيا في القصر الكبير

هسبريس من القصر الكبير

أوقفت شرطة القصر الكبير، اليوم، شخصا من مواليد 1976، وله سوابق القضائية في المتاجرة بالمخدرات.

وأوضحت مصادر الجريدة، أن الموقوف ضُبط بحي المسيرة الخضراء وهو متلبس بحيازة 16 قرصا مخدرا، وحوالي 50 غراما من مخدر الشيرا، ومبلغ مالي يقدر بـ900 درهم متحصل عليه من مبيعاته.

ووُضع الموقوف تحت تدابير الحراسة النظرية لفائدة البحث الذي يُجرى تحت إشراف النيابة العامة.