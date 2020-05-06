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الرئيسية | حوادث | تحقيق في مصرع امرأة غرقا ضواحي اشتوكة

تحقيق في مصرع امرأة غرقا ضواحي اشتوكة

تحقيق في مصرع امرأة غرقا ضواحي اشتوكة
رشيد بيجيكن من اشتوكة آيت باها
الأربعاء 06 ماي 2020 - 23:45

لقيت سيّدة، تبلغ من العمر حوالي 70 سنة، الأربعاء، مصرعها غرقا وسط قناة مكشوفة للري، التي تزود سهل اشتوكة بمياه السقي انطلاقا من سد يوسف بن تاشفين، على مستوى منطقة "سطايح" التابعة للجماعة الترابية بلفاع ضواحي اشتوكة آيت باها.

وفيما لا تزال ظروف وملابسات الواقعة مجهولة، أفاد شهود عيان أن المفارِقة للحياة توارت عن الأنظار صباح الأربعاء، قبل التوصل إلى غرقها في القناة، ليتم إخبار السلطات المحلية، مرجّحين (الشهود) أن يكون مصرعها حادثا عرضيا.

وحلت بمكان الحادث السلطات المحلية بقيادة بلفاع وعناصر الدرك الملكي والوقاية المدنية، التي انتشلت الجثة، فيما فُتح تحقيق تحت إشراف النيابة العامة، من أجل تحديد ظروف غرق الهالكة وملابساته.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - حليم الخميس 07 ماي 2020 - 00:21
الصورة واضحة، البئر الغير مؤمن بحائط 70cm أو 1m، إذن خاص لي مدارش هدشي يبلغ به المقدم، إنا لله وإنا إليه راجعون و الله يرحم الضحية المسكينة
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6
2 - ben الخميس 07 ماي 2020 - 00:35
صرحة معرفة كغنفسر لكم . حضر الحادة رجال الدرك الجيش القايد .......... الصلطة كاملة... أوعلش فلول ميدر ليها شبكة دلحذيد ب 50 درهم امايطح فيه حتى مش
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2
3 - Ouahbi الخميس 07 ماي 2020 - 00:50
للأخ حليم كاتب التعليق الأول هذه الصورة ليست لمكان وقوع الحادث بل هي صورة تقريبة فقط وهي موضوعة أكثر من مرة في مثل هذه الحالات إن كنت من متتبعي هذه الجريدة وشكرا للجميع
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