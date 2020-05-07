24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

07/05/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
03:5205:3012:2916:0819:2020:44
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. "أمنستي المغرب" ترد على اتهامات إدارة السجون (5.00)

  2. تصميم جهاز للتنفس (5.00)

  3. حول مكانة العلوم العقلية في الحضارة الإسلامية (5.00)

  4. مع بطل ياقوت وعنبر (5.00)

  5. سبيك يستعرض مجهودات مديرية الأمن الوطني في "زمن كورونا" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | حوادث | الدرك الملكي يتصدى لعصابة "الويدان" الإجرامية

الدرك الملكي يتصدى لعصابة "الويدان" الإجرامية

الدرك الملكي يتصدى لعصابة "الويدان" الإجرامية
إبراهيم مغراوي
الخميس 07 ماي 2020 - 05:12

أوقفت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي أولاد حسون بإقليم مراكش، الأربعاء، فردين من عصابة إجرامية تنشط في الاتجار في المخدرات بالجماعة الترابية الويدان.

وأفادت مصادر هسبريس، أن "عنصريْ هذه العصابة تتراوح أعمارهما ما بين 22 و24، ولهما سوابق عدلية متعددة"، ثم أضافت: "لأن المعنيين يستعينان بكلاب هجينة، طلب درك أولاد حسون دعم الفريق الأمني من قيادة الدرك الملكي بمراكش".

وبعد مداهمة مقر إقامة عنصريْ العصابة المذكورة بدوار أولاد زبير، تم حجز 25 كيلوغراما من المخدرات وأسلحة بيضاء، وكلبين مدربين يُستعملان من طرف العصابة في عملياتها الإجرامية، فيما لاذ عنصران آخران بالفرار، وَفق إفادة المصادر نفسها.

وبأمر من النيابة العامة المختصة، وضع المعنيان رهن تدابير الحراسة النظرية بمركز الدرك الملكي أولاد حسون للتحقيق معهما.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.