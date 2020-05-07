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كُتّاب وآراء
الدرك الملكي يتصدى لعصابة "الويدان" الإجرامية
أوقفت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي أولاد حسون بإقليم مراكش، الأربعاء، فردين من عصابة إجرامية تنشط في الاتجار في المخدرات بالجماعة الترابية الويدان.
وأفادت مصادر هسبريس، أن "عنصريْ هذه العصابة تتراوح أعمارهما ما بين 22 و24، ولهما سوابق عدلية متعددة"، ثم أضافت: "لأن المعنيين يستعينان بكلاب هجينة، طلب درك أولاد حسون دعم الفريق الأمني من قيادة الدرك الملكي بمراكش".
وبعد مداهمة مقر إقامة عنصريْ العصابة المذكورة بدوار أولاد زبير، تم حجز 25 كيلوغراما من المخدرات وأسلحة بيضاء، وكلبين مدربين يُستعملان من طرف العصابة في عملياتها الإجرامية، فيما لاذ عنصران آخران بالفرار، وَفق إفادة المصادر نفسها.
وبأمر من النيابة العامة المختصة، وضع المعنيان رهن تدابير الحراسة النظرية بمركز الدرك الملكي أولاد حسون للتحقيق معهما.