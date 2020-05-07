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حادث مروري يخطف حياة شرطي في مدينة طنجة
الخميس 07 ماي 2020 - 13:10
لفظ شرطي ينتمي لفرقة التدخل السريع بولاية أمن طنجة أنفاسه الأخيرة، ليلة الأربعاء - الخميس، متأثرا بجروح خطيرة أصيب بها إثر تعرضه لحادثة سير على مستوى شارع إسبانيا وسط مدينة طنجة.
وحسب إفادة مصدر أمني، فقد توصلت مصالح أمن طنجة بخبر وقوع حادثة سير بين سيارة لنقل العمال ودراجة نارية كان يقودها الشرطي، مشيرا إلى أن الأخير كان يقوم بالتبضع خارج أوقات عمله.
وأوضح المصدر ذاته أن الشرطي ضحية الحادثة يبلغ من العمر 27 سنة، وقد صدمته سيارة نقل العمال بشكل مباشر، مما عرضه لإصابة على مستوى الرأس والكتف، مضيفا أنه "رغم تدخل الأطباء بمستشفى محمد الخامس، إلا أن المصاب لفظ أنفاسه الأخيرة".