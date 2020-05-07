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الرئيسية | حوادث | تصوير توقيفات وهمية يقود 6 شبان إلى التحقيق

تصوير توقيفات وهمية يقود 6 شبان إلى التحقيق

تصوير توقيفات وهمية يقود 6 شبان إلى التحقيق
هسبريس من الرباط
الخميس 07 ماي 2020 - 14:15

تمكنت عناصر الشرطة القضائية المشتغلة بالمنطقة الأمنية بنمسيك بمدينة الدار البيضاء من توقيف مشتبه في تورطهم في انتحال صفة ينظمها القانون من أجل تصوير ونشر محتوى رقمي يتضمن مشاهد تمثيلية مضللة وماسة بالإحساس بالأمن.

المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ لها توصلت به هسبريس، قالت إن الأمر يتعلق بستة أشخاص، تتراوح أعمارهم ما بين 19 و27 سنة، كشفت المعلومات الأولية للبحث أنهم قاموا بانتحال صفة موظفي الشرطة.

الموقوفون الستة استعملوا دراجات نارية وأجهزة اتصال لا سلكية شبيهة بتلك المستعملة من قبل عناصر الأمن الوطني، وذلك من أجل محاكاة عمليات إجرامية وتوقيفات وهمية بالشارع العام، قبل توثيقها في تسجيلات مصورة بهدف نشرها في وسائط التواصل الاجتماعي، "وهي المحتويات التي يجري حاليا التحري بشأن خلفياتها ودوافعها الحقيقة"، يقول البلاغ.

عملية التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية، يضيف البلاغ، مكنت من العثور بحوزة المشتبه فيهم على أجهزة اتصال لا سلكية ومسدسات بلاستيكية، فضلا عن دراجات نارية من طراز (T-Max) وهواتف نقالة تستعمل في عمليات التصوير وتوثيق تلك التدخلات الأمنية الوهمية.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، فيما تتواصل الأبحاث والتحريات من أجل الكشف عن باقي الظروف والملابسات المحيطة بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - Reda الخميس 07 ماي 2020 - 14:32
و مزال نشوفو ف عهد كورونا ،طلقو الناس تمشي تخدم ، الحجر ما عطى حتى نتيجه
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-3
2 - ali الخميس 07 ماي 2020 - 14:38
هادو بغاو يديرو البوز باش اضربو فليسات تع جوجل ادسنس.
فكرة سادجة وفاشلة
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3 - الخزامى الخميس 07 ماي 2020 - 14:39
سبحان الله النية السيئة و العقلية ديال شباب اليوم في الغالب ما تؤدي بهم إلى ما لا يحمد عقباه .والمتضرر الاكبر من هذه الافعال هم الوالدين الذين يتعذبون طيلة مدة العقوبة السجنية وكأنهم أطراف في القضية.
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4 - سلاوی الخميس 07 ماي 2020 - 14:40
هادو فاتو كلشی دبرو علیها باطل وغیكرفسو ولیدیهم فهاد الحجرالصحی لیدبر علی تلفون یدیر فیها صحفی طبیب سلطه محامی عالم وبزاف دا هو الاجتهاد الخاوی الله یلطف بینا
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5 - متطوع في المسيرة الخضراء الخميس 07 ماي 2020 - 14:43
أعتقد شخصيا أن الآباء والأمهات يتحملون قصطا هاما في مثل هذه الحالات لأنهم يوفرون الأموال لأبنائهم لاقتناء مثل هذه الأجهزة التي يستغلونها للقيام بمثل هذه الأفعال إلى قانونية واليوم سيقفون للدفاع عن أبنائهم كان شيء لم يحدث
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