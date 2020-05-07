تصوير توقيفات وهمية يقود 6 شبان إلى التحقيق

هسبريس من الرباط

تمكنت عناصر الشرطة القضائية المشتغلة بالمنطقة الأمنية بنمسيك بمدينة الدار البيضاء من توقيف مشتبه في تورطهم في انتحال صفة ينظمها القانون من أجل تصوير ونشر محتوى رقمي يتضمن مشاهد تمثيلية مضللة وماسة بالإحساس بالأمن.

المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ لها توصلت به هسبريس، قالت إن الأمر يتعلق بستة أشخاص، تتراوح أعمارهم ما بين 19 و27 سنة، كشفت المعلومات الأولية للبحث أنهم قاموا بانتحال صفة موظفي الشرطة.

الموقوفون الستة استعملوا دراجات نارية وأجهزة اتصال لا سلكية شبيهة بتلك المستعملة من قبل عناصر الأمن الوطني، وذلك من أجل محاكاة عمليات إجرامية وتوقيفات وهمية بالشارع العام، قبل توثيقها في تسجيلات مصورة بهدف نشرها في وسائط التواصل الاجتماعي، "وهي المحتويات التي يجري حاليا التحري بشأن خلفياتها ودوافعها الحقيقة"، يقول البلاغ.

عملية التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية، يضيف البلاغ، مكنت من العثور بحوزة المشتبه فيهم على أجهزة اتصال لا سلكية ومسدسات بلاستيكية، فضلا عن دراجات نارية من طراز (T-Max) وهواتف نقالة تستعمل في عمليات التصوير وتوثيق تلك التدخلات الأمنية الوهمية.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، فيما تتواصل الأبحاث والتحريات من أجل الكشف عن باقي الظروف والملابسات المحيطة بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.