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طعنات سلاح أبيض تصرع ثلاثينيا بالفقيه بنصالح
الخميس 07 ماي 2020 - 16:05
لفظ شاب ثلاثيني من الفقيه بن صالح، اليوم، أنفاسه الأخيرة بالمستشفى الجهوي لبني ملال بعد تعرضه لطعنات على مستوى البطن بسلاح أبيض.
وذكرت مصادر هسبريس أن حيّ "لارمود" بمدينة الفقيه بن صالح اهتز، يوم أمس الأربعاء، على وقع جريمة قتل ذهب ضحيتها شاب يبلغ من العمر حوالي 30 سنة.
وعزت مصادر هسبريس سبب وقوع الجريمة إلى شجار وقع بين شابين قبل أذان المغرب، تطور إلى عراك عنيف؛ وهو ما أدى إلى إصابة الضحية بجروح خطيرة تطلبت نقله إلى مستعجلات المستشفى الجهوي ببني ملال، لإجراء عملية جراحية.
وأضافت المصادر ذاتها أن الشرطة القضائية بمدينة الفقيه بن صالح فتحت تحقيقا في الموضوع، من أجل الكشف عن ملابسات الحادث.