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الرئيسية | حوادث | أمن مراكش يحقق في "عظام حيوانية مشبوهة"

أمن مراكش يحقق في "عظام حيوانية مشبوهة"

أمن مراكش يحقق في "عظام حيوانية مشبوهة"
إبراهيم مغراوي من مراكش
الخميس 07 ماي 2020 - 18:25

فتحت مصالح ولاية أمن مراكش، اليوم، بحثا تمهيديا مع شخصين يشتبه في تورطهما في الذبيحة السرية وترويجها، بعد العثور على عظام حيوانية بالقرب من حاويات للنفايات الصلبة على مستوى شارع النخيل بمنطقة المحاميد بمراكش.

وكانت مصالح الشرطة بمنطقتي أمن المنارة والمحاميد بمدينة مراكش أوقفت، أمس، ثمانية أشخاص من ممتهني الجزارة في عمليتين منفصلتين، للاشتباه في تورطهم في قضايا تتعلق بالذبيحة السرية، وتخزين اللحوم وترويجها في ظروف تهدد السلامة الصحية للمستهلكين.

وأفادت خلية التواصل بولاية أمن مراكش أن "مصالح الأمن ضبطت ستة من بين المشتبه فيهم، متلبسين بعمليات تقطيع اللحوم وترويجها بطريقة غير قانونية بالمجازر البلدية بمدينة مراكش".

وأضاف المصدر ذاته أن هذه العملية مكنت من حجز كميات مهمة من اللحوم الحمراء، مخزنة في ظروف لا تراعي شروط الصحة والنظافة، وحماية الأمن الصحي للمستهلكين.

وعلى صعيد آخر، تمكنت عملية مماثلة لفرقة مختلطة من ضبط صاحب محل تجاري ومساعده بمنطقة المحاميد، يشتبه في تورطهما في تعاطي الذبيحة السرية، وتخزين وترويج لحوم أبقار غير صالحة للاستهلاك.

وأوردت المصادر ذاتها، أن المشتبه فيهم وضعوا تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن اشارة البحث الذي يجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بينما تتواصل الأبحاث والتحريات لتحديد باقي المتورطين المفترضين في هذه الأنشطة الإجرامية.

وأكدت المصادر أن "لجنة تتكون من السلطة الأمنية والمحلية والصحية والطبية أشرفت على إتلاف المواد الغذائية المحجوزة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - لاحول ولاقوة الا بالله الخميس 07 ماي 2020 - 18:47
لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم.الدنيا بمن وما فيها فانية.كم سيجني من المال؟؟سوف يمضي المال و الانسان وسيبقى الحساب والعقاب
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16
2 - نعيمة الخميس 07 ماي 2020 - 18:52
حثالة ووسخ البشر خصو الاعدام. شفتو التعليم ديال اليوم شنو عطانا
لا دين لا قراية لا اخلاق لا تربية
معا من مشاركين اوكسيجين
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12
3 - حماد ولعمر الخميس 07 ماي 2020 - 19:01
هذه نتاءج الأحكام المخففة وتواطء اصحاب الحال بحيث لو حوكم كل غشاش ومتسبب في تسميم المواطن لو حوكم بقانون الاٍرهاب لما تجرء اي شخص على الافعال الاجرامية في حق الابرياء الضعفاء والمعوزين !! فاين هو دور المقدم والشيخ والسمايرية ومختلف البركاكة وجيوش المخبرين !!؟؟
اكيد هناك تواطء
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6
4 - من غشنى ليس منى الخميس 07 ماي 2020 - 19:01
بحال هاد القوم ماحتارمو شهر رمضان ولاحتى سلامة المسلمين حسبنى الله ونعمةالوكيل. من غشنى ليس منى
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10
5 - من غشنى ليس منى الخميس 07 ماي 2020 - 19:02
بحال هاد القوم ماحتارمو شهر رمضان ولاحتى سلامة المسلمين حسبنى الله ونعمةالوكيل. من غشنى ليس منى
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6
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