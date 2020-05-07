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كُتّاب وآراء
أمن مراكش يحقق في "عظام حيوانية مشبوهة"
فتحت مصالح ولاية أمن مراكش، اليوم، بحثا تمهيديا مع شخصين يشتبه في تورطهما في الذبيحة السرية وترويجها، بعد العثور على عظام حيوانية بالقرب من حاويات للنفايات الصلبة على مستوى شارع النخيل بمنطقة المحاميد بمراكش.
وكانت مصالح الشرطة بمنطقتي أمن المنارة والمحاميد بمدينة مراكش أوقفت، أمس، ثمانية أشخاص من ممتهني الجزارة في عمليتين منفصلتين، للاشتباه في تورطهم في قضايا تتعلق بالذبيحة السرية، وتخزين اللحوم وترويجها في ظروف تهدد السلامة الصحية للمستهلكين.
وأفادت خلية التواصل بولاية أمن مراكش أن "مصالح الأمن ضبطت ستة من بين المشتبه فيهم، متلبسين بعمليات تقطيع اللحوم وترويجها بطريقة غير قانونية بالمجازر البلدية بمدينة مراكش".
وأضاف المصدر ذاته أن هذه العملية مكنت من حجز كميات مهمة من اللحوم الحمراء، مخزنة في ظروف لا تراعي شروط الصحة والنظافة، وحماية الأمن الصحي للمستهلكين.
وعلى صعيد آخر، تمكنت عملية مماثلة لفرقة مختلطة من ضبط صاحب محل تجاري ومساعده بمنطقة المحاميد، يشتبه في تورطهما في تعاطي الذبيحة السرية، وتخزين وترويج لحوم أبقار غير صالحة للاستهلاك.
وأوردت المصادر ذاتها، أن المشتبه فيهم وضعوا تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن اشارة البحث الذي يجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بينما تتواصل الأبحاث والتحريات لتحديد باقي المتورطين المفترضين في هذه الأنشطة الإجرامية.
وأكدت المصادر أن "لجنة تتكون من السلطة الأمنية والمحلية والصحية والطبية أشرفت على إتلاف المواد الغذائية المحجوزة".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (5)
لا دين لا قراية لا اخلاق لا تربية
معا من مشاركين اوكسيجين
اكيد هناك تواطء