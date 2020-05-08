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كُتّاب وآراء
القنص العشوائي وراء إيقاف شخصين بتافراوت
تمكنت مصالح المديرية الإقليمية للمياه والغابات ومحاربة التصحر بإقليم تزنيت، بتنسيق مع السلطات المحلية بقيادة أملن دائرة تافروات، أمس، من إيقاف شخصين في حالة تلبس بممارسة القنص العشوائي وخرق مقتضيات حالة الطوارئ الصحية التي أمرت بها السلطات العامة.
وجرى ضبط المشتبه فيهما على مستوى محمية "إخف أفيلو" وبحوزتهما بندقية غير خاضعة للترخيص القانوني الجاري به العمل.
وجرى تسليم الشخصين المعنيين إلى المركز الترابي للدرك الملكي بتافراوات، قصد إحالتهما على أنظار النيابة العامة المختصة بعد استكمال مجريات التحقيق.
وقد وصل عدد المتورطين في عملية القنص العشوائي خلال حالة الطوارئ الصحية بإقليم تزنيت إلى تسعة أشخاص، بعدما جرى إيقاف أربعة منهم بجماعة المعدر الكبير يوم 22 أبريل الماضي وثلاثة آخرين بمنطقة أربعاء آيت أحمد بداية الأسبوع الجاري.