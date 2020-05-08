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كُتّاب وآراء
محكمة تقضي بعدم الاختصاص في ملف اعتداء
قضت غرفة الجنحي التلبسي بالمحكمة الابتدائية بمدينة تزنيت، بعدم الاختصاص في جريمة الاعتداء الشنيع التي اهتزت على وقعها جماعة الركادة أولاد جرار ليلة الخميس الماضي.
وينتظر أن يحال المتورط في هذه القضية على أنظار الوكيل العام باستئنافية أكادير خلال الأيام القليلة المقبلة، قصد متابعته بصك اتهام يضم جناية الضرب والجرح بواسطة السلاح ومحاولة السرقة.
وكانت عناصر الدرك الملكي أوقفت المعني بالأمر، يوم الأحد الماضي، داخل منزله بجماعة الأخصاص إقليم سيدي إفني، للاشتباه في تورطه في واقعة الاعتداء على شخص بواسطة السلاح الأبيض بعد محاولة تعريضه للسرقة، الشيء الذي استدعى نقله نحو مستعجلات المركز الاستشفائي بتزنيت في حالة حرجة، ومنه إلى المستشفى الجهوي بأكادير.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى ليلة الخميس الماضي، حينما قصد الضحية، البالغ من العمر 30 سنة، والمتحدر من جماعة سيدي وساي، أحد المنازل بدوار إدوفقير بأولاد جرار بغية حراسته، قبل أن يسقط مضرجا في دمائه متأثرا بجروح خطيرة في رأسه وأنحاء متفرقة من جسده.