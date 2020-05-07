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الرئيسية | حوادث | أربعيني يقتل زوجته وابن شقيقه ناحية أزرو

أربعيني يقتل زوجته وابن شقيقه ناحية أزرو

أربعيني يقتل زوجته وابن شقيقه ناحية أزرو
رشيد الكويرتي
الخميس 07 ماي 2020 - 21:10

أقدم أربعيني (س.ب)، متزوج وأب لطفلين، على قتل زوجته (ف.ع) وابن شقيقه (ح.ب) رميا بالرصاص من بندقية صيد، ظهر اليوم الخميس، بدوار آيت عكي التابع لجماعة بن صميم بإقليم إفران.

وحسب ما أكدته مصادر هسبريس، فإن المشتبه في ارتكابه هذه الجريمة أنهى حياة ابن شقيقه العشريني في الحال، فيما أصاب زوجته الثلاثينية إصابة بليغة توفيت في طريقها، على متن سيارة إسعاف، إلى مستشفى 20 غشت بأزرو.

المصادر ذاتها ذكرت أن الزوج لاذ، بعد ارتكابه لهذه المجزرة، بالفرار في اتجاه غابة مجاورة لمحل سكناه، قبل أن يبادر إلى تسليم نفسه، مساء اليوم، إلى السلطة المحلية لقيادة إركلاون، التي أحالته على مصالح الدرك الملكي لأزرو.

ورجحت مصادر الجريدة أن تكون لهذه الجريمة علاقة بشكوك حول الخيانة الزوجية، مبرزة أن مصالح الدرك الملكي باشرت التحقيق في ملابسات هذه القضية.

ونُقلت جثتا الضحيتين إلى مستودع الأموات بمستشفى 20 غشت بأزرو قصد إخضاعهما للتشريح الطبي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - المغرب الخميس 07 ماي 2020 - 21:52
ها لخبر الناس بدات تعني الله يحفظ هذ الحجر كيدير الاكتءاب
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-30
2 - أمين الخميس 07 ماي 2020 - 21:55
الله يدير تويل الخير هد اليمات ولينا كنشوفو جارئيم كتيرة.؟
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18
3 - عبد المجيد الخميس 07 ماي 2020 - 22:10
مجرد الشك وخا بلا ادلة كيادي لكوارث لا ينفع بعدها الندم.
اللهم ردنا إليك رداً جميلاً.
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5
4 - tafilalt الخميس 07 ماي 2020 - 22:19
اللهم أبعد عنا كل شر و أحسن اخلاقنا.
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6
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