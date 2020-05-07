مصرع صياد خمسيني غرقا في سواحل ميرللفت

مصطفى البكار

انتشلت عناصر الإنقاذ التابعة لمصالح الوقاية المدنية، مساء اليوم الخميس، شخصا في عقده الخامس، بعدما لقي مصرعه غرقا بمنطقة "أكني واعرابن"، الواقعة بسواحل ميرللفت إقليم سيدي إفني.

وأفادت مصادر هسبريس، أن الهالك (أ،ح)، المتحدر من دوار كرايزيم بجماعة أربعاء الساحل، قصد المنطقة الشاطئية المذكورة قصد ممارسة الصيد بالقصبة، قبل أن تبتلعه مياه البحر في ظروف لا تزال مجهولة إلى حدود الساعة.

وانتقلت إلى مكان الحادث عناصر الدرك الملكي وممثل السلطة المحلية بقيادة ميرللفت، بغية اتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها، والإشراف على عملية نقل الجثة نحو مستودع الأموات، في انتظار فتح تحقيق معمق في الموضوع، لمعرفة ملابسات الواقعة تنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة.