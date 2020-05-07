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الرئيسية | حوادث | مصرع صياد خمسيني غرقا في سواحل ميرللفت

مصرع صياد خمسيني غرقا في سواحل ميرللفت

مصرع صياد خمسيني غرقا في سواحل ميرللفت
مصطفى البكار
الخميس 07 ماي 2020 - 22:30

انتشلت عناصر الإنقاذ التابعة لمصالح الوقاية المدنية، مساء اليوم الخميس، شخصا في عقده الخامس، بعدما لقي مصرعه غرقا بمنطقة "أكني واعرابن"، الواقعة بسواحل ميرللفت إقليم سيدي إفني.

وأفادت مصادر هسبريس، أن الهالك (أ،ح)، المتحدر من دوار كرايزيم بجماعة أربعاء الساحل، قصد المنطقة الشاطئية المذكورة قصد ممارسة الصيد بالقصبة، قبل أن تبتلعه مياه البحر في ظروف لا تزال مجهولة إلى حدود الساعة.

وانتقلت إلى مكان الحادث عناصر الدرك الملكي وممثل السلطة المحلية بقيادة ميرللفت، بغية اتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها، والإشراف على عملية نقل الجثة نحو مستودع الأموات، في انتظار فتح تحقيق معمق في الموضوع، لمعرفة ملابسات الواقعة تنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - HASSAN الخميس 07 ماي 2020 - 22:43
الحجر الصحي غير شامل وتنفيده موضعي
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2 - مدافع جمال الخميس 07 ماي 2020 - 23:26
السلام عليكم و انا لله وانا اليه راجعون تغمده الله برحمته .
الصيد بالقصبة في تلك المناطق خطرة بعض الشيء بالاخص على من هم من غير المنطقة وذلك راجع الى الصيد من اماكن عالية (falaises) فالحذر كل الحدر فمثل هذه الحادثة تتكرر دوما . الله يحفظ الجميع
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