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كُتّاب وآراء
محكمة تزنيت تؤجل النظر في ملف متهمٍ بالارتشاء
أحالت عناصر الشرطة القضائية بمنطقة أمن تزنيت، الخميس، على أنظار النيابة العامة، شخصا في حالة اعتقال، على خلفية تورطه في تهم متعلقة بطلب وتسلم مبلغ مالي، من أجل الامتناع عن القيام بعمل من أعمال وظيفته.
وحسب مصادر هسبريس، فإن المتهم قُدم في اليوم نفسه أمام القضاء بغرفة الجنحي التلبسي بمحكمة تزنيت، قبل أن يتقرر تأجيل الملف إلى غاية الأسبوع المقبل، قصد منحه مهلة لإعداد الدفاع.
ووقع المعني بالأمر، الذي يشتغل موظفا بالمديرية الإقليمية للمياه والغابات بسيدي إفني، الثلاثاء، في كمين نُصب له تحت إشراف النيابة العامة، وهو متلبس بتسلم رشوة قيمتها 3000 درهم من أحد المواطنين.