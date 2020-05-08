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الرئيسية | حوادث | "المياه والغابات" تحجز أخشاب الأرز والعرعر بكيكو

"المياه والغابات" تحجز أخشاب الأرز والعرعر بكيكو

"المياه والغابات" تحجز أخشاب الأرز والعرعر بكيكو
رشيد الكويرتي من فاس
الجمعة 08 ماي 2020 - 04:34

تمكنت مصالح المديرية الإقليمية للمياه والغابات ومحاربة التصحر بإقليم بولمان، مساء الخميس، من حجز كمية من الألواح الخشبية من الأرز والعرعر الأحمر، خلال عملية مداهمة لورشة للنجارة كائنة بدوار أيت حمزة بجماعة كيكو.

ووَفق ما أوردته مصادر هسبريس، فإن عملية ضبط ومصادرة هذه القطع الخشبية المهربة، تمت بتعاون مع مصالح الدرك الملكي والسلطات المحلية بكيكو.

المصادر ذاتها أبرزت أن هذه العملية أسفرت عن حجز 1.66 متر مكعب من الألواح الخشبية من الأرز، و0.21 متر مكعب من خشب العرعر الأحمر.

وقد لاذ صاحب ورشة النجارة المذكورة بالفرار، عقب مداهمة محله من طرف المصالح المذكورة، قبل مبادرته إلى تسليم نفسه إلى مصالح الدرك الملكي لكيكو، ليلة اليوم ذاته، والتي أخضعته للبحث التمهيدي حول ملابسات تورطه في هذه القضية.

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