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كُتّاب وآراء
كاميرات توقع مروج مخدرات في قبضة أمن طنجة
تمكنت عناصر أمنية تابعة لولاية أمن طنجة، مساء الأربعاء، من توقيف شخص من ذوي السوابق العدلية، بالقرب من حي بئر الشعيري، للاشتباه في تورطه في حيازة وترويج المخدرات القوية.
ووَفق إفادة مصدر أمني، فإنه في إطار المجهودات الأمنية المبذولة من طرف مصالح ولاية أمن طنجة في محاربة ترويج المخدرات القوية بالمدينة، "تمكنت قاعة القيادة والتنسيق، بواسطة كاميرات المراقبة من داخل مركز القيادة، من الكشف عن تحركات شخص مشبوه بالقرب من حي بئر الشعيري".
وأضاف المصدر ذاته: "انتُدبت فرقة الأبحاث للشرطة القضائية لمنطقة بني مكادة، وفرقة النجدة 19، والدراجين القريبين من الحي ليتم توقيفه"، موضحا أن عملية تفتيش الموقوف "أسفرت عن العثور بحوزته على ما مجموعه 61 لفافة من مخدر الهيروين، إضافة إلى مبلغ مالي متحصل من عملية البيع، وهاتف نقال يستعمله لهذا الغرض".
واحتُفظ بالمعني تحت تدبير الحراسة النظرية، لفائدة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.