شاب ينهي حياته شنقا بحبل نواحي سطات

إبراهيم الحافظون من سطات

قالت مصادر هسبريس إن شابا من مواليد 1992 وضع حدا لحياته، مساء الخميس، بواسطة حبل لفه حول عنقه، أمام منزل أسرته بجماعة أولاد سعيد نواحي سطات.

وأضافت المصادر ذاتها، أن الشاب عثر عليه جثة هامدة تزامنا مع وقت الإفطار، معلقة بحبل مربوط إلى شجرة قرب منزل عائلته.

وانتقلت إلى عين المكان كل من عناصر الدرك الملكي بأولاد سعيد وممثل السلطة المحلية، إذ عاينوا جثمان الهالك قبل توجيهه نحو قسم الأموات بمستشفى سطات، قصد التشريح لتحديد السبب الحقيقي للوفاة، لفائدة البحث القضائي تنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة.