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الرئيسية | حوادث | أمن تطوان يوقف طبيبا عاما لترويج أقراص الهلوسة

أمن تطوان يوقف طبيبا عاما لترويج أقراص الهلوسة

أمن تطوان يوقف طبيبا عاما لترويج أقراص الهلوسة
هسبريس من الرباط
الجمعة 08 ماي 2020 - 17:50

فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة تطوان بحثا تمهيديا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مساء أمس الخميس، للتحقق من الأفعال الإجرامية المنسوبة لأربعة أشخاص، ضمنهم طبيب عام، والذين يشتبه في تورطهم في قضية تتعلق بالاتجار غير المشروع في الأقراص الطبية المخدرة وترويج الأقراص المهلوسة.

وكانت مصالح الأمن العمومي بمدينة تطوان قد ضبطت طبيبا عاما، يتوفر على عيادة خاصة، وهو بصدد تسليم وصفات طبية بالشارع العام، تتضمن توصيفا لعقاقير طبية مخدرة، كما حجزت على متن سيارته عشر (10) وصفات طبية، من بينها وصفات فارغة وأخرى تتضمن توصيفا لأدوية طبية تستعمل لعلاج الأمراض النفسية والعقلية دون إرفاقها بأسماء المرضى، وذلك وفق بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني.

ومكنت إجراءات البحث في هذه القضية، وفق المصدر ذاته، من توقيف ثلاثة أشخاص آخرين، اثنان منهما من ذوي السوابق القضائية في الاتجار في الأقراص المهلوسة، كما مكنت عمليات التفتيش من العثور بحوزتهم على 164 قرصا طبيا مخدرا ومبالغ مالية يشتبه في كونها من عائدات هذا النشاط الإجرامي.

وقد تم إيداع المشتبه فيهم الثلاثة تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، في حين يجري إخضاع الطبيب لبحث تمهيدي لتحديد طبيعة الأفعال المنسوبة إليه، وذلك في انتظار إحالته على العدالة رفقة باقي الموقوفين فور انتهاء مجريات البحث.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - الهواري الجمعة 08 ماي 2020 - 18:03
الفقيه لي نتسناو براكتو دخل للجامع ببلغتو
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2 - N.H الجمعة 08 ماي 2020 - 18:03
ههههه الفقيه لي نتسناو براكتو دخل الجامع ببلغتو يجب تنزيل أقصى العقوبات و تجريده من رخصة مزاولة مهنته
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3 - sezar الجمعة 08 ماي 2020 - 18:04
خص اعدام يولي فالمغرب مكين لا حقوق الإنسان ولا والو
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5
4 - ريفي قح الجمعة 08 ماي 2020 - 18:04
تنشكروك بزاف على المجهودات ديالك الجبارة اسي الطبيب يا ودي الله ينعل لي ما يحشم
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5 - أقديم عبدالصمد الجمعة 08 ماي 2020 - 18:07
اﻷطباء مثلهم مثل باقي البشر منهم الصالحون و العظماء و منهم الخسيسون و منهم من هم دون ذلك. ..
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6 - osama الجمعة 08 ماي 2020 - 18:08
اذا ضبط في حقه هاده العقاقير المحضورة يجب ان يحكم بالموءبد
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7 - حسن الجمعة 08 ماي 2020 - 18:10
يجب منع الاطباء العامين من وصف ادوية لها آثار تخديرية و نفسية و حصرها على الاطباء النفسانيين كما يجب تشديد العقوبة عليه لان ظروف التشديد متوفرة فيه
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