أمن تطوان يوقف طبيبا عاما لترويج أقراص الهلوسة

هسبريس من الرباط

فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة تطوان بحثا تمهيديا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مساء أمس الخميس، للتحقق من الأفعال الإجرامية المنسوبة لأربعة أشخاص، ضمنهم طبيب عام، والذين يشتبه في تورطهم في قضية تتعلق بالاتجار غير المشروع في الأقراص الطبية المخدرة وترويج الأقراص المهلوسة.

وكانت مصالح الأمن العمومي بمدينة تطوان قد ضبطت طبيبا عاما، يتوفر على عيادة خاصة، وهو بصدد تسليم وصفات طبية بالشارع العام، تتضمن توصيفا لعقاقير طبية مخدرة، كما حجزت على متن سيارته عشر (10) وصفات طبية، من بينها وصفات فارغة وأخرى تتضمن توصيفا لأدوية طبية تستعمل لعلاج الأمراض النفسية والعقلية دون إرفاقها بأسماء المرضى، وذلك وفق بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني.

ومكنت إجراءات البحث في هذه القضية، وفق المصدر ذاته، من توقيف ثلاثة أشخاص آخرين، اثنان منهما من ذوي السوابق القضائية في الاتجار في الأقراص المهلوسة، كما مكنت عمليات التفتيش من العثور بحوزتهم على 164 قرصا طبيا مخدرا ومبالغ مالية يشتبه في كونها من عائدات هذا النشاط الإجرامي.

وقد تم إيداع المشتبه فيهم الثلاثة تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، في حين يجري إخضاع الطبيب لبحث تمهيدي لتحديد طبيعة الأفعال المنسوبة إليه، وذلك في انتظار إحالته على العدالة رفقة باقي الموقوفين فور انتهاء مجريات البحث.