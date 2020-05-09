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كُتّاب وآراء
بائع متجول يكسر أنف "شيخ حضري" بمدينة وزان
تعرض شيخ حضري، يعمل بالملحقة الإدارية الثالثة بمدينة وزان، لاعتداء وصف بـ"العنيف" من لدن بائع متجول خلال قيامه بمهامه المعتادة.
واستنادا إلى المعطيات التي توصلت بها جريدة هسبريس، من شهود عيان، فإن البائع الموقوف تسبب في إصابة عون السلطة بكسر على مستوى الأنف عندما طالبه بضرورة احترام مسافة الأمان بينه وبين بائع آخر.
وجرى نقل المصاب نحو مستعجلات المستشفى الإقليمي بمدينة وزان، قصد تلقي العلاجات الضرورية، فيما أًخضع المعتدي لتدبير الحراسة النظرية في انتظار تقديمه أمام أنظار النيابة العامة المختصة.