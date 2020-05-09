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كُتّاب وآراء
ترويج المخدرات بمراكش وراء توقيف 6 أشخاص
أوقفت مصالح ولاية أمن مراكش، وفق بلاغ لها، في عمليتين منفصلتين، الخميس، ستة أشخاص للاشتباه في تورطهم في قضايا تتعلق بحيازة وترويج المخدرات.
وأفادت هذه الوثيقة الأمنية بأن "من بين الموقوفين شقيقين من ذوي السوابق القضائية في ترويج المخدرات، تم ضبطهما متلبسين بحيازة حوالي 13 كيلوغراما من مخدر الشيرا".
وأورد المصدر ذاته أن "عملية توفيق المشتبه فيه الأول جرت بمنطقة جليز، وأسفرت عملية الجس الوقائي عن العثور بحوزته على ستين غراما من صفائح مخدر الشيرا المعدة للترويج"، وزاد: "أسفرت عملية التفتيش المنجزة بمنزل هذا الأخير عن حجز ثمانية كيلوغرامات إضافية من المواد المخدرة نفسها، فضلا عن توقيف مزوده بهذه الممنوعات".
وفي عملية أمنية مماثلة، تمكنت مصالح الشرطة القضائية بمنطقة المحاميد من توقيف شقيقين يشكلان موضوع عدة مذكرات بحث على الصعيد الوطني من أجل قضايا مخدرات.
وأوضح البلاغ ذاته أن أفراد الأمن "ضبطوا بحوزتهما مجموعة من قطع مخدر الشيرا، قبل أن تقود عملية أمنية إلى توقيف المزود الرئيسي بهذه المخدرات رفقة شريكته، وبحوزته أكثر من كيلوغرامين من المواد المخدرة مخبأة بإحكام داخل سيارته الخاصة وبمنزله بمنطقة المحاميد".
وبأمر من النيابة العامة المختصة، تم إخضاع المشتبه فيهم لتدابير الحراسة النظرية، لإنجاز البحث التمهيدي، من أجل تحديد باقي المتورطين المفترضين في هذه الأنشطة الإجرامية.