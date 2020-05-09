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درك بني وليد يطيح بـ"خطاف" قادم من مدينة طنجة

درك بني وليد يطيح بـ"خطاف" قادم من مدينة طنجة
هسبريس من تاونات
السبت 09 ماي 2020 - 03:46

تمكّنت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي لبني وليد بإقليم تاونات، مساء الجمعة، من ضبط سيارة خفيفة قادمة من مدينة طنجة وعلى متنها 5 أشخاص، عمد سائقها إلى خرق إجراءات التنقل بين المدن، التي فرضتها السلطات العمومية في ظل سريان حالة الطوارئ الصحية، بعد قيامه بتزوير رخصة التنقل الاستثنائية بين مدينة طنجة وإقليم تاونات.

ووَفق مصادر هسبريس، تم توقيف السيارة الخفيفة المذكورة بالسد القضائي المقام بمحاذاة قنطرة أسكار على طريق الوحدة، مبرزة أن سائقها أدلى لعناصر الدرك برخصة تنقل استثنائية، قبل أن يتبين لها أن المعني بالأمر عمد إلى إضافة أسماء ثلاثة من ركاب سيارته إلى هذه الوثيقة بشكل تدليسي.

المصادر ذاتها أوضحت أنه تم حجز السيارة المذكورة ووضع سائقها، الذي ينحدر من وزان، تحت تدبير الحراسة النظرية، فيما أُخلي سبيل باقي الركاب الذين ينحدرون من منطقة طهر السوق، بعد إنجاز محاضر لهم تخص هذه القضية، مع إخضاعهم للإجراءات المعمول بها في مواجهة تفشي فيروس ''كورونا'' المستجد.

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