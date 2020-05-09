توقيف متورط في الهجرة والاتجار بالبشر بالناظور

هسبريس من الناظور

أوقفت الشّرطة القضائية بمدينة النّاظور، مساء الجمعة، شابا يبلغ من العمر 34 عاما، كان مبحوثا عنه على الصعيد الوطني في قضايا تنظيم الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.

وجاءت العملية التي نفذتها فرقة الشرطة القضائية، بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.

ومكنت العملية ذاتها من حجز زورقين للترفيه، يتشبه في ارتباطهما بالأنشطة الإجرامية للمشتبه فيه، لتوظيفهما في تهجير الأشخاص بطريقة غير شرعية.

واحتُفظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث التمهيدي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصّة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى المعني بالأمر.