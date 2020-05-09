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كُتّاب وآراء
التنقّل الليلي يوقف 15 شخصا نواحي الخميسات
أوقفت مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي والماس، نواحي إقليم الخميسات، مساء الجمعة، 15 شخصا لخرقهم حظر التنقل الليلي، الذي أقرّته السلطات المغربية في سياق تعزيز إجراءات حالة الطوارئ الصحية خلال شهر رمضان هذه السنة.
وجاء التدخل الأمني لدرك والماس على إثر دورية اعتيادية بالمنطقة، في إطار مراقبة التزام الساكنة بتدابير حالة الطوارئ، خاصة حظر التجول الليلي، قبل أن يتم ضبط المعنيين في أحياء متفرقة في حالة تتنافى مع مقتضيات قرار السلطات.
وتم اقتياد الموقوفين إلى مقر المركز الترابي للدرك الملكي لوالماس، إذ استُمع إليهم في محاضر رسمية بأمر من النيابة العامة المختصة.