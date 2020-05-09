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الرئيسية | حوادث | جمارك أكادير تحبط تهريب كمية هامة من الشيرا

جمارك أكادير تحبط تهريب كمية هامة من الشيرا

جمارك أكادير تحبط تهريب كمية هامة من الشيرا
هسبريس من الرباط
السبت 09 ماي 2020 - 15:34

أحبطت الوحدة المتنقلة للجمارك بأكادير، مساء أمس، عملية تهريب كمية هامة من مخدر الشيرا والقنب الهندي، إضافة إلى كمية من مادة التبغ.

وقد تمكنت عناصر الوحدة المتنقلة، خلال هذه العملية، من حجز 650 كيلوغراما من القنب الهندي، و180 كيلوغراما من مخدر الشيرا، و146 كيلوغراما من التبغ.

كما حجزت سيارة خفيفة، وأخرى لنقل البضائع كانت مسخرة في نقل المخدرات المحجوزة، وفق مصدر من المديرية الجهوية لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بأكادير.

وقد تم فتح بحث للإحاطة بظروف وملابسات هذه العملية، وذلك تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

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