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الرئيسية | حوادث | التغرير بفتاة قاصر يوقع 3 أشخاص في قبضة الأمن

التغرير بفتاة قاصر يوقع 3 أشخاص في قبضة الأمن

التغرير بفتاة قاصر يوقع 3 أشخاص في قبضة الأمن
هسبريس من الرباط
السبت 09 ماي 2020 - 17:05

أوقفت عناصر فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن عين السبع الحي المحمدي، في مدينة الدار البيضاء، ثلاثة أشخاص يشتبه في تورطهم في قضية تتعلق بالتغرير بقاصر وهتك العرض والاحتجاز والمطالبة بفدية.

وكانت والدة القاصر قد تقدمت ببلاغ للبحث لفائدة العائلة، بعد تغيب ابنتها البالغة من العمر 17 سنة عن بيت الأسرة الكائن بإحدى المناطق القروية بضواحي مدينة سيدي بنور، وذلك قبل أن تتوصل لاحقا باتصال هاتفي من أحد المشتبه فيهم الذي ادعى أنه يحتجزها وطالبها بفدية مالية قدرها 5000 درهم، مقابل إخلاء سبيل الفتاة القاصر.

بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، أكد أن الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية أسفرت عن تحديد هوية المشتبه بهم، وتوقيفهم بكل من الدار البيضاء والدروة، وذلك قبل أن يتم تحديد مكان الفتاة المصرح باختفائها والعثور عليها وتسليمها لولية أمرها.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - مصطفى السبت 09 ماي 2020 - 17:21
لا حول و لا قوة إلا بالله .. اللهم ارحمنا يا رب العالمين
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40
2 - BAHRA السبت 09 ماي 2020 - 17:25
واش هاذ الشيء وقع في شهر رمضان و الحجر الصحي وجاءحة كورونا
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45
3 - maroqui السبت 09 ماي 2020 - 17:26
لا حول ولا قوه إلا بالله العلي العظيم ما هذا التخلف والتبرهيش في عز أزمة كورونا والحجر الصحي
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29
4 - أكبر من كرونا السبت 09 ماي 2020 - 17:30
الضرب بيد من حديد لهؤلاء حسبنا الله ونعم الوكيل.. هؤلاء أكبر من فيروس كرونا.
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58
5 - كاتب السبت 09 ماي 2020 - 17:35
الاعدام ولا شيء غير الاعدام وبالرصاص وفي التلفاز ليكونوا عبرة لباقي المجرمين
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76
6 - elfadel السبت 09 ماي 2020 - 17:51
اذا سخرتم عشر 1/10 من ما سخرتموه لكورونا سنقضي وبصفة نهاءية على جميع الميكروبات اللذين يعكرون حيات المواطن المغربي ويذخل المغرب من باب 0 حالة
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7
7 - المتمعن السبت 09 ماي 2020 - 17:51
اقصى العقوبات حشوما عليهم تعداو على بنت الناس حرام هدشي و فرمضان
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11
8 - بوغطاط السبت 09 ماي 2020 - 17:55
يجب اعادة النظر في القانون الجنائي المغربي، استهتار كبير بالقانون والعقوبات المخففة، هذا العصر يحتم علينا الحزم وااشدة في العقوبات. اين انتم يا جمعيات حقوق المجرمين، اين حقوق المواطن؟ اين حقوق المتشردين وحقوق المطرودين من العمل حقوق من يعمل بدون اي وثيقة او اعتراف. وووو
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11
9 - لعزيزعبده السبت 09 ماي 2020 - 17:59
يجب الضرب بيد من حديد والحكم بأقصى عقوبة ممكنة لأنهم هتكوا عرض فتاة مع الاختطاف وتكوين عصابة اجرامية وهتك عرض حرمة رمضان وابتزاز أسرة من أجل فدية .أقل ما يمكن عشر سنوات لكل واحد.
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6
10 - سعيد السبت 09 ماي 2020 - 18:00
تسهل مع المجرمن لايجد نفع يجب تغيير بعض الفصول في القانون الجيناي ان اعيش فى المهجر اقسم بالله لاو ارتكبو تيلك الجريمة هنى فى فرانسا لحكمو بى30سة سجن شددو واغلضو والا تخدكم رحمة فى هد الاوحش انشرى يا هيسبريس
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2
11 - منير السبت 09 ماي 2020 - 18:00
صاحب التعليق 3
و رمضان اخي رمضان
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