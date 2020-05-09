التغرير بفتاة قاصر يوقع 3 أشخاص في قبضة الأمن

هسبريس من الرباط

أوقفت عناصر فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن عين السبع الحي المحمدي، في مدينة الدار البيضاء، ثلاثة أشخاص يشتبه في تورطهم في قضية تتعلق بالتغرير بقاصر وهتك العرض والاحتجاز والمطالبة بفدية.

وكانت والدة القاصر قد تقدمت ببلاغ للبحث لفائدة العائلة، بعد تغيب ابنتها البالغة من العمر 17 سنة عن بيت الأسرة الكائن بإحدى المناطق القروية بضواحي مدينة سيدي بنور، وذلك قبل أن تتوصل لاحقا باتصال هاتفي من أحد المشتبه فيهم الذي ادعى أنه يحتجزها وطالبها بفدية مالية قدرها 5000 درهم، مقابل إخلاء سبيل الفتاة القاصر.

بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، أكد أن الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية أسفرت عن تحديد هوية المشتبه بهم، وتوقيفهم بكل من الدار البيضاء والدروة، وذلك قبل أن يتم تحديد مكان الفتاة المصرح باختفائها والعثور عليها وتسليمها لولية أمرها.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.