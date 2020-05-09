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الرئيسية | حوادث | الأمن الوطني: هذه حقيقة "فيديو" تبادل العنف بسلا‎

الأمن الوطني: هذه حقيقة "فيديو" تبادل العنف بسلا‎

الأمن الوطني: هذه حقيقة "فيديو" تبادل العنف بسلا‎
هسبريس من الرباط
السبت 09 ماي 2020 - 20:20

أكدت المديرية العامة للأمن الوطني أنها تفاعلت، بسرعة وجدية، مع مقطع "فيديو" منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه أشخاص يتبادلون العنف بالشارع العام، ومشفوع بتعليقات تدعي أن الأمر يتعلق بمحاصرة شخص كان يعرض المواطنين للسرقة تحت التهديد بواسطة السلاح الأبيض بمدينة سلا.

وكشفت المديرية، في بلاغ توصلت به هسبريس، أن مراجعة السجلات الممسوكة لدى مصالح الأمن الإقليمي بسلا بينت أن النازلة تعود ليوم أمس الجمعة، حين دخل المشتبه فيه في نزاع مع بعض الأشخاص بحي تابريكت بسلا، حيث تطور الأمر إلى تبادل للعنف والضرب والجرح، وذلك قبل أن يسفر التدخل الفوري لعناصر الشرطة عن توقيف المعني بالأمر.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيه، البالغ من العمر 35 سنة، والذي يعمل صباغا، تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف جميع ظروف وملابسات هذه القضية.

ومازالت التحريات، تقول المديرية العامة للأمن الوطني، جارية بغرض توقيف باقي الأشخاص الذين كانوا يتبادلون العنف مع الموقوف، بعدما تم تحديد هوياتهم الكاملة.

وإذ تجدد المديرية العامة للأمن الوطني حرصها المستمر على التفاعل بالسرعة المطلوبة مع كل التسجيلات والمنشورات التي توثق لأفعال إجرامية، فإنها تشدد في المقابل تأكيدها على أن النازلة لا تتعلق بقضية سرقة تحت التهديد بواسطة السلاح الأبيض، وإنما هي نزاع بالشارع العام تطور للعنف والضرب والجرح.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - عزيز السبت 09 ماي 2020 - 20:38
لا حول ولا قوة الا بالله لكي الله يا بلدي متل هاته الفئة موتها حسن من حياتها
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11
2 - مصطفى السبت 09 ماي 2020 - 20:47
لا حول و لا قوة إلا بالله العظيم ... اللهم ارحمنا و الطف بنا في هذه البلاد
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8
3 - khalid11 السبت 09 ماي 2020 - 20:49
هل لنا الحق بتصوير أي نزاع في الشارع.... ونقم بتداوله ...
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2
4 - مُــــــــواطنٌ مَغربِي السبت 09 ماي 2020 - 20:54
حالة الطوارئ كانت فرصة جد مناسبة للقبض على كل المجرمين وذوي السوابق الفارين من العدالة وتطبيق أقصى العقوبات في حقهم. والقبض عليهم ليس صعبا فهم معروفون بأسمائهم وعناوينهم.. فإذا ما انجلت غمة الوباء وبدأت حياة جديدة. هذه الحياة لا مكان للفيروسات الآدمية الذي لوتوا البلاد والعباد
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18
5 - المتمعن السبت 09 ماي 2020 - 20:56
تمرضينا بدات مع لحجر صحي لواحد على سبا ما بقينا فاهمين والوا زاغوا سرقة بنهار
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2
6 - متطوع في المسيرة الخضراء السبت 09 ماي 2020 - 20:59
كاد الفقر أن يكون كفرا لا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
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-3
7 - محمد السبت 09 ماي 2020 - 21:06
المهم فيس و واتص كيعاونو....
رغم دالك باغيين يكممو التواصل
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5
8 - bensaid السبت 09 ماي 2020 - 21:08
مثل هده الفيديوهات تساعد المسؤولين في التعرف على الكثير من القضايا و التحقيق فيها و اتخاد اللازم.و توفر لهم بعض الأدلة.ادا اصحاب هده الفيديوهات يساعدون على كشف الحقائق في غالب الأحيان .فقط بعض التحليلات و التأكد من صحة المعلومات من صوت و صورة. إدا لا داعي لتكميم الأفواه. ففيها أصوات حق.
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8
9 - عبدالله الصغيري السبت 09 ماي 2020 - 21:12
لاحول ولاقوه الا بالله العلي العظيم لماذا هاد اسخونية الرأس تلقهم على مسائل تافهة مناودين قربلة
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