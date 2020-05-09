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كُتّاب وآراء
فبركة بلاغ "سنة بيضاء" تجر شخصا إلى العدالة
قررت النيابة العامة بخريبكة، اليوم السبت، متابعة شخص مشتبه فيه لارتكابه جنحة نشر خبر زائف ومستند مدلس فيه، وأحالته على المحكمة، وذلك إثر ترويج بلاغ كاذب حول إعتماد وزارة التربية الوطنية لسنة بيضاء.
وأكد إبراهيم زهير وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بخريبكة في بيان أنه وعلى إثر ما تم نشره وتداوله بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن بلاغ كاذب منسوب لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والبحث العلمي حول الإعلان عن سنة بيضاء بالنسبة لكافة المستويات الدراسية، باشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت إشراف ذات النيابة العامة بحثا في النازلة، تم من خلاله التوصل إلى هوية مرتكب الفعل، والذي تم إخضاعه لتدبير الحراسة النظرية لضرورة البحث.
وأشار البلاغ إلى أنه بعد تقديم المشتبه فيه على أنظار النيابة العامة تمت متابعته من أجل المنسوب إليه وإحالته على المحكمة لمحاكمته طبقا لمقتضيات القانون.
وكانت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي قد نفت في بلاغ يوم الثلاثاء، بشكل قاطع، إعلانها "سنة بيضاء بالنسبة لكافة المستويات مع استثناء البعض منها".
ووصفت الوزارة في بيان حقيقة أن البلاغ الذي يتداوله بعض الأشخاص بمواقع التواصل الاجتماعي بهذا الخصوص، "مفبرك"، ويتضمن "مغالطات ومعطيات مجانبة للصواب".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (6)
باش هاد الناس يواقفوا الاشاعات
ماكاين قرار كلشي نفي نفي نفي