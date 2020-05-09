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الرئيسية | حوادث | فبركة بلاغ "سنة بيضاء" تجر شخصا إلى العدالة

فبركة بلاغ "سنة بيضاء" تجر شخصا إلى العدالة

فبركة بلاغ "سنة بيضاء" تجر شخصا إلى العدالة
هسبريس من الرباط
السبت 09 ماي 2020 - 21:16

قررت النيابة العامة بخريبكة، اليوم السبت، متابعة شخص مشتبه فيه لارتكابه جنحة نشر خبر زائف ومستند مدلس فيه، وأحالته على المحكمة، وذلك إثر ترويج بلاغ كاذب حول إعتماد وزارة التربية الوطنية لسنة بيضاء.

وأكد إبراهيم زهير وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بخريبكة في بيان أنه وعلى إثر ما تم نشره وتداوله بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن بلاغ كاذب منسوب لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والبحث العلمي حول الإعلان عن سنة بيضاء بالنسبة لكافة المستويات الدراسية، باشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت إشراف ذات النيابة العامة بحثا في النازلة، تم من خلاله التوصل إلى هوية مرتكب الفعل، والذي تم إخضاعه لتدبير الحراسة النظرية لضرورة البحث.

وأشار البلاغ إلى أنه بعد تقديم المشتبه فيه على أنظار النيابة العامة تمت متابعته من أجل المنسوب إليه وإحالته على المحكمة لمحاكمته طبقا لمقتضيات القانون.

وكانت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي قد نفت في بلاغ يوم الثلاثاء، بشكل قاطع، إعلانها "سنة بيضاء بالنسبة لكافة المستويات مع استثناء البعض منها".

ووصفت الوزارة في بيان حقيقة أن البلاغ الذي يتداوله بعض الأشخاص بمواقع التواصل الاجتماعي بهذا الخصوص، "مفبرك"، ويتضمن "مغالطات ومعطيات مجانبة للصواب".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - متقاعد السبت 09 ماي 2020 - 21:23
مل هؤلاء يجب معاقبتهم لأنه يريدون التشويش على الناس.
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2 - تلميذة السبت 09 ماي 2020 - 21:24
اعطيونا شي قرار واضح و افرحونا
باش هاد الناس يواقفوا الاشاعات
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3 - كولو لا لا لا السبت 09 ماي 2020 - 21:25
ماكينا سنة بيضا ماكاين تاريخ الامتحانات ماكاين شكون غيديووز وشكون لا ماكاين واش كاين استمراريه دروس و ودعم من بعد الحجر ولا لا
ماكاين قرار كلشي نفي نفي نفي
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4 - عبدالرحيم السبت 09 ماي 2020 - 21:26
بصراحة التقنيات والتطور التكنولوجي رغم ايحابيته مضر من نواحي أخرى في الدول المتخلفة المستهلكة غير المنتجة. هذا الهاتف الذكي جرثومة في هذا المجتمع بسبب سوء استعماله.
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5 - OUSSAMA السبت 09 ماي 2020 - 21:26
تحية لرجال الأمن و يجب تشديد الرقابة الصارمة على ما يسمى بمواقع التواصل الاجتماعي و إعتقال كل من قام بنشر أخبار زاىفة تخص الظروف الحالية
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6 - ben السبت 09 ماي 2020 - 21:26
معضم الناس سمعو الخطابات المباشرة والمقرئية . سنة بيضاء مكيناش السنة غتكمل عادي وفقا للمعاير السلامة . فبالتالئ مكين لاش كل مرة نكررو الموضوع
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