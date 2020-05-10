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الرئيسية | حوادث | حبل حول العُنق يُنهي حياة خمسيني شمال أكادير

حبل حول العُنق يُنهي حياة خمسيني شمال أكادير

حبل حول العُنق يُنهي حياة خمسيني شمال أكادير
رشيد بيجيكن من أكادير
الأحد 10 ماي 2020 - 01:40

عُثر، زوال السبت، على جثة شخص في الخمسينيات من العمر، معلّقة إلى شباك حديدي لنافذة منزله في منطقة "تغازوت" شمال مدينة أكادير، بعدما وضع حدا لحياته بواسطة حبل حول العنق، في ظروف شكّلت موضوع بحث من قبل مصالح الدرك الملكي.

وعُثر على جثة المفارق للحياة من قبل أحد أقربائه (أخيه)، بعدما توارى عن الأنظار على غير عادته، إذ رُجّح أن تكون الاضطرابات النفسية التي كان يعانيها قيد حياته سببا رئيسيا في إقدامه على الانتحار.

وعاينت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي بتغازوت وممثل عن السلطة المحلية جثة الهالك، قبل توجيهها نحو مستودع الأموات بأكادير قصد التشريح الطبي، لفائدة البحث التمهيدي الاعتيادي في مثل هذه الحوادث، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - الى متى ؟ الأحد 10 ماي 2020 - 01:51
اذ رجح ان أسباب الانتحار قد تكون اضطرابات نفسية ..وقتلتونا بهذ الجملة ..الجملة الصحيحة هي ..اذ رجح ان أسباب الاسباب قد تكون اسباب مادية بدرجة أولى في غياب التوعية والتحسيس والدولة قهرات عباد الله بهذ الحجر الي بدون نتيجة .
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2 - مُــــــــواطنٌ مَغربِي الأحد 10 ماي 2020 - 01:54
مند بداية رمضان صرنا نقرأ أخبار الذين قتلوا والذين انتحروا اكثر ممن توفوا بوباء الكورونا. ماذا يحصل في المجتمع حتى صارت قيمة النفس رخيصة بهذه الدرجة
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3 - مول الشفنج الأحد 10 ماي 2020 - 01:57
إذ رُجّح أن تكون الاضطرابات النفسية التي كان يعانيها قيد حياته سببا رئيسيا في إقدامه على الانتحار. دايما نفس السبب حتى تهربوا من المسؤولية.و عقنا بيكم. لولا الإسلام لنتحر جل المغاربه في بلد الزريبة و المحسوبية و الضلم و التعذيب في السجون و بلد القمع و تكميم الأفواه. بالله عليكم هل هذا بلد مسلم موضفون اشباح يتقاضون الملايين و لا يشتغلون و موضفون لديهم 3 مرتبات و بالمقابل ناس لا يجدون ما يشترون حتى ابسط الضروريات.
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