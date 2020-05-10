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كُتّاب وآراء
حبل حول العُنق يُنهي حياة خمسيني شمال أكادير
عُثر، زوال السبت، على جثة شخص في الخمسينيات من العمر، معلّقة إلى شباك حديدي لنافذة منزله في منطقة "تغازوت" شمال مدينة أكادير، بعدما وضع حدا لحياته بواسطة حبل حول العنق، في ظروف شكّلت موضوع بحث من قبل مصالح الدرك الملكي.
وعُثر على جثة المفارق للحياة من قبل أحد أقربائه (أخيه)، بعدما توارى عن الأنظار على غير عادته، إذ رُجّح أن تكون الاضطرابات النفسية التي كان يعانيها قيد حياته سببا رئيسيا في إقدامه على الانتحار.
وعاينت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي بتغازوت وممثل عن السلطة المحلية جثة الهالك، قبل توجيهها نحو مستودع الأموات بأكادير قصد التشريح الطبي، لفائدة البحث التمهيدي الاعتيادي في مثل هذه الحوادث، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.