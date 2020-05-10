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الرئيسية | حوادث | ستّينية تضع حدّا لحياتها شنقا نواحي الدريوش

ستّينية تضع حدّا لحياتها شنقا نواحي الدريوش

ستّينية تضع حدّا لحياتها شنقا نواحي الدريوش
هسبريس من النّاظور
الأحد 10 ماي 2020 - 10:28

وضعت امرأة تبلغ من العمر 62 سنة حدًّا لحياتها، السّبت، بدوار إيشيخن بجماعة تليلت التّابعة ترابيا لنفوذ إقليم الدرويش.

وحسب مصدر هسبريس، فقد عُثر على جثّة الهالكة، التي كانت تعاني من اضطرابات نفسية، معلّقة بحبل مربوط إلى جذع شجرة.

ونُقل جثّمان الهالكة صوب مستودع الأموات بمستشفى الحسني بالنّاظور، في انتظار إخضاعها للتّشريح الطبي وتحديد ظروف وملابسات الوفاة.

وأضحت ظاهرة الانتحار، مؤخّرًا، مثيرة للانتباه بعد تسجيل عدّة حالات في منطقة الرّيف، آخرها حالة انتحار طالب بجماعة سلوان إقليم النّاظور قبيل أيام قليلة.

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