تجارة الكوكايين والهيروين تطيح بشقيقين في طنجة

هسبريس من طنجة

أوقفت عناصر الشرطة القضائية بمدينة طنجة، السبت، شقيقين يبلغان من العمر 35 و39 سنة، للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بحيازة والاتجار في المخدرات القوية.

وكشف بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، أن الموقوفين اللذين يشكلان موضوع عدة مذكرات بحث على الصعيد الوطني في قضايا المخدرات، جرى توقيفهما داخل منزلهما الكائن بحي الأندلس بمدينة طنجة، وأسفرت عملية التفتيش المنجزة عن حجز 162 جرعة من مخدر الهيروين، بالإضافة إلى 45 جرعة من الكوكايين، فضلا عن ميزانين إلكترونيين وهاتفين محمولين.

واحتُفظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى المعنيين بالأمر.