تلميذ وراء فبركة بلاغ إعلان سنة دراسية بيضاء

صالح الخزاعي من خريبكة

قرّرت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بخريبكة، اليوم، متابعة شاب وفق قانون الصحافة والنشر، على خلفية نشر أخبار زائفة ضمن بلاغ مفبرك ومنسوب إلى وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، من أجل إعلان سنة دراسية بيضاء.

وفي تفاصيل الواقعة، أوضحت مصادر الجريدة أن الملف بدأ حين نُشر على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بلاغ وُصف بالعاجل، يشير إلى أن الوزارة المعنية أعلنت، بموجب القانون والدستور وحالة الطوارئ بسبب وباء كورونا، سنة بيضاء بالنسبة إلى كافة المستويات الدراسية، سواء بالتعليم الخاص أو العمومي أو التكوين المهني.

وأضافت المصادر ذاتها أنه فور تداول البلاغ بالصفحات والمجموعات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وضعت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي شكاية لدى رئاسة النيابة العامة، لتحيل بدورها الملف على الوكيل العام بالرباط، ومنه على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.

وأسفرت الأبحاث المعلوماتية التي أجرتها المصالح الأمنية المختصة، تضيف مصادر الجريدة، عن تحديد هوية ومكان سكن صاحب الحساب الذي نشر البلاغ، ما دفع عناصر من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية إلى الانتقال إلى مدينة خريبكة، وتحديدا إلى مسكن تلميذ يبلغ من العمر 19 سنة، وينحدر من أسرة فقيرة.

وأسفرت عملية التفتيش المنجزة في إطار القضية ذاتها عن حجز بعض الأدوات الشخصية للموقوف، من أجل إخضاعها للمعالجة المعلوماتية، مع وضع صاحبها رهن تدبير الحراسة النظرية، قبل أن يتم تقديمه أمام أنظار النيابة العامة التي قرّرت متابعته بتهم مرتبطة بنشر أخبار زائفة ومفبركة، بناء على قانون الصحافة والنشر، وإحالته على جلسة الحكم طبقا للقانون.