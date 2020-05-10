الدرك يحجز 3 أطنان من "الماحيا" نواحي سطات

إبراهيم الحافظون من سطات

أفادت مصادر هسبريس، أن عناصر الدرك الملكي التابعة للمركز الترابي كيسر بسرية سطات، تمكّنت، ليلة السبت، من توقيف شخص يشتبه في إعداده "الماحيا" بطريقة تقليدية، فضلا عن تفكيك وحدة سرية لتهيئ مسكّر ماء الحياة، وحجز كمية مهمة منه نواحي عاصمة الشاوية، كانت معدّة للترويج مباشرة بعد انتهاء شهر رمضان الكريم.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن عناصر الدرك داهمت منزلا في منطقة بني يكرين نواحي سطات، بعد استئذان النيابة العامة المختصة، إذ تمكّنت من توقيف شخص واحد، وحجز ما يفوق 3 أطنان من مسكّر ماء الحياة، ومجموعة من الوسائل والمواد المستعملة في الإعداد والتقطير.

ووضعت عناصر الدرك الملكي بمركز كيسر المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، قصد الاستماع إليه تمهيديا، بغية كشف جميع الظروف المحيطة بالعملية، قبل عرضه على أنظار النيابة العامة المختصة، للنظر في المنسوب إليه واتخاذ القرار القانوني في حقه.