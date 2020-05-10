24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

10/05/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
03:4905:2712:2916:0819:2220:47
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. عفيف: استمرار تلقيح الأطفال ضروري من الولادة إلى 18 شهرًا (5.00)

  2. منيب: الحكومة تستغل ظروف "الجائحة" .. ودعم 800 درهم "إهانة" (5.00)

  3. عدوان جرثومي (5.00)

  4. تجارب عالمية لعلاج "كوفيد 19" .. هل يبزغ الأمل في نهاية النفق؟ (5.00)

  5. الدرهم المغربي يرتفع أمام الأورو والدولار الأمريكي (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | حوادث | الدرك يحجز 3 أطنان من "الماحيا" نواحي سطات

الدرك يحجز 3 أطنان من "الماحيا" نواحي سطات

الدرك يحجز 3 أطنان من "الماحيا" نواحي سطات
إبراهيم الحافظون من سطات
الأحد 10 ماي 2020 - 03:29

أفادت مصادر هسبريس، أن عناصر الدرك الملكي التابعة للمركز الترابي كيسر بسرية سطات، تمكّنت، ليلة السبت، من توقيف شخص يشتبه في إعداده "الماحيا" بطريقة تقليدية، فضلا عن تفكيك وحدة سرية لتهيئ مسكّر ماء الحياة، وحجز كمية مهمة منه نواحي عاصمة الشاوية، كانت معدّة للترويج مباشرة بعد انتهاء شهر رمضان الكريم.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن عناصر الدرك داهمت منزلا في منطقة بني يكرين نواحي سطات، بعد استئذان النيابة العامة المختصة، إذ تمكّنت من توقيف شخص واحد، وحجز ما يفوق 3 أطنان من مسكّر ماء الحياة، ومجموعة من الوسائل والمواد المستعملة في الإعداد والتقطير.

ووضعت عناصر الدرك الملكي بمركز كيسر المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، قصد الاستماع إليه تمهيديا، بغية كشف جميع الظروف المحيطة بالعملية، قبل عرضه على أنظار النيابة العامة المختصة، للنظر في المنسوب إليه واتخاذ القرار القانوني في حقه.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.