سيدة تنتحر برمي نفسها من شرفة منزلها بطنجة

جمال سماحي من تطوان

اهتزت منطقة العوامة، بمدينة طنجة، السبت، على وقع انتحار سيدة في عقدها الخامس، بإلقاء نفسها من شرفة منزلها لأسباب لازالت مجهولة.

مصادر محلية متطابقة، أفادت أن المنتحرة رمت نفسها من الطابق الرابع لإقامة سكنية تقع بحي المجد في غفلة من أسرتها، مشيرة إلى أنها لفظت أنفاسها الأخيرة في الحين.

ووفق المصادر ذاتها، نُقلت جثة الهالكة إلى مستودع الجثامين بمستشفى "الدوق دي طوفار"، فيما باشرت مصالح الأمن تحقيقا في الواقعة لتحديد ظروفها وملابساتها.