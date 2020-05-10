القضاء يحقق في انتحال صفة شرطي بمدينة مراكش

إبراهيم مغراوي من مراكش

أحالت المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بمدينة مراكش، اليوم الأحد، شخصا على النيابة العامة، للاشتباه في تورطه في قضايا النصب والاحتيال.

وأفادت مصادر هسبريس بأن الشرطة القضائية بمدينة أسفي أوقفت الشخص المعني، الذي يبلغ من العمر 27 سنة والذي يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني، من أجل قضايا النصب والاحتيال وانتحال صفة ينظمها القانون.

وقد جرى إيقاف المشتبه فيه بمنزله في حي "سيدي واصل" وسط أسفي، تنفيذا لأربع مذكرات بحث صادرة في حقه من لدن الشرطة القضائية بمدينة مراكش.

عملية التفتيش المنجزة بمنزل الموقوف أسفرت عن حجز جهاز لاسلكي وشارة ورقية ووثيقة تحملان هوية بصرية مزيفة للأمن الوطني، كما ضبطت بحوزته 29 بطاقة بنكية وجهاز حاسوب محمول ووحدة مركزية للجهاز نفسه وخمسة أقراص صلبة لتخزين المعطيات الرقمية وأربعة هواتف نقالة يشتبه في تسخيرها لأغراض إجرامية.

وأحيل المشتبه فيه من طرف المنطقة الأمنية لأسفي على المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، باعتبارها الجهة التي أصدرت مذكرات البحث.

وبأمر من النيابة العامة المختصة لدى ابتدائية مراكش، وضع الموقوف تحت تدابير الحراسة النظرية وخضع لبحث تمهيدي، قصد الكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية وتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه.