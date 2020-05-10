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الرئيسية | حوادث | الشرطة تضبط 3,5 أطنان من "الشيرا" وسط شاحنة

الشرطة تضبط 3,5 أطنان من "الشيرا" وسط شاحنة

الشرطة تضبط 3,5 أطنان من "الشيرا" وسط شاحنة
هسبريس من الرباط
الأحد 10 ماي 2020 - 16:01

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من حجز ثلاثة أطنان و500 كيلوغرام من مخدر الشيرا على متن شاحنة للنقل الطرقي للبضائع، فضلا عن إيقاف شخصين، من بينهما امرأة؛ للاشتباه في تورطهما ضمن هذه القضية.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، أنه جرى إيقاف الشاحنة، التي كانت قادمة من إحدى مدن شمال المملكة، بمحطة أداء الطريق السيار "تيط مليل" ضواحي الدار البيضاء، حيث أسفرت عمليات التفتيش عن ضبط 106 رزم بلغت كتلتها الإجمالية ثلاثة أطنان و500 كيلوغرام من المخدرات المعبأة بشكل محكم ضمن شحنة من المنتوجات العلفية، فضلا عن توقيف سائق الشاحنة ومرافقته، وهما معا من ذوي السوابق القضائية في ترويج المخدرات.

وأضاف المصدر نفسه أن المشتبه فيهما اُحتفظ بهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، بينما لا تزال عمليات البحث والتحري جارية لإيقاف باقي المتورطين الرئيسيين وكذا المشاركين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - Monir الأحد 10 ماي 2020 - 16:28
محطة الأداء تيط كليا تابعة الدرك الملكي ،المصلحة الولائية للشرطة القضائية،هل لها الحق أن تتدخل.استفسار فقط
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-11
2 - rme1974 الأحد 10 ماي 2020 - 16:33
malgré l avertissement D ALLAH qui nous a envoyé ce virus mortel les gens continuent à trafiquer dans tous les domaine en ple in mois de Ramadan la drogue viande illicite ect pauvre pays tout est permis
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5
3 - صحراویة مغربیة الأحد 10 ماي 2020 - 16:35
بغیت غیر نعرف منرفین کیجی هذ لحشیش کامل یاک طریق مقطوعة ؟ یاک الامن مشدد ؟ یاک حالة الطوارٸ ؟
الی متی یستمر مسلسل ”شدوه ردوه“ ؟
الی متی تستمر الجریمة فی الارتفاع و یستمر الفساد فی المغرب ؟
متی تقررون تغییر مسطرتکم القضاٸیة و تغییر الاحکام الغیر زجریة ؟
انتم السبب فی فوضی المغرب و انتم السبب فی الحراک السیاسی سواء فی الحسیما او الصحرا بسبب لا مبالاتکم بالشعب
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9
4 - ييضاوي حر الأحد 10 ماي 2020 - 16:44
السي منير الدرك اما يتهاون في المراقبة الجدية او الطريق كانت مفتوحة يعني مشرية لهذا الأمر استعدعى الحال لشرطة التابعة لسد القضائي لدار البيضاء التدخل بدون احراج الدرك و التحقيق هو من سيفند اي معلومة شكر هسبريس
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