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كُتّاب وآراء
الشرطة تضبط 3,5 أطنان من "الشيرا" وسط شاحنة
تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من حجز ثلاثة أطنان و500 كيلوغرام من مخدر الشيرا على متن شاحنة للنقل الطرقي للبضائع، فضلا عن إيقاف شخصين، من بينهما امرأة؛ للاشتباه في تورطهما ضمن هذه القضية.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، أنه جرى إيقاف الشاحنة، التي كانت قادمة من إحدى مدن شمال المملكة، بمحطة أداء الطريق السيار "تيط مليل" ضواحي الدار البيضاء، حيث أسفرت عمليات التفتيش عن ضبط 106 رزم بلغت كتلتها الإجمالية ثلاثة أطنان و500 كيلوغرام من المخدرات المعبأة بشكل محكم ضمن شحنة من المنتوجات العلفية، فضلا عن توقيف سائق الشاحنة ومرافقته، وهما معا من ذوي السوابق القضائية في ترويج المخدرات.
وأضاف المصدر نفسه أن المشتبه فيهما اُحتفظ بهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، بينما لا تزال عمليات البحث والتحري جارية لإيقاف باقي المتورطين الرئيسيين وكذا المشاركين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
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تعليقات الزوّار (4)
الی متی یستمر مسلسل ”شدوه ردوه“ ؟
الی متی تستمر الجریمة فی الارتفاع و یستمر الفساد فی المغرب ؟
متی تقررون تغییر مسطرتکم القضاٸیة و تغییر الاحکام الغیر زجریة ؟
انتم السبب فی فوضی المغرب و انتم السبب فی الحراک السیاسی سواء فی الحسیما او الصحرا بسبب لا مبالاتکم بالشعب