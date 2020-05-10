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الرئيسية | حوادث | تدوينات "فيسبوكية" تجرّ شابا إلى التحقيق بسطات

تدوينات "فيسبوكية" تجرّ شابا إلى التحقيق بسطات

تدوينات "فيسبوكية" تجرّ شابا إلى التحقيق بسطات
إبراهيم الحافظون من سطات
الأحد 10 ماي 2020 - 20:40

عرضت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بسرية سطات، اليوم، شخصا على أنظار ممثل النيابة العامة المختصة بالمدينة ذاتها، للاشتباه فيه بخرق الطوارئ الصحية ونشر تدوينات على صفحة "فيسبوكية" تتضمن عبارات السب والقذف في حق شخصيات عامة والتحريض على القيام بأفعال مخالفة للقانون.

وأفادت مصادر هسبريس بأن عناصر المركز القضائي، بتنسيق مع المركز الترابي كيسر والسلطة المحلية بني يكرين، أوقفت المشتبه فيه الثلاثيني "ه، ج" المنحدر من منطقة بني يكرين نواحي سطات، بسبب نشر عبارات السب والقذف في حق شخصيات عامة، توصّلت هسبريس بنماذج منها، ثم أرفق بعض صور تلك الشخصيات بمنشوراته على صفحة تحمل اسم المشتبه فيه.

وخضع المشتبه فيه الثلاثيني لتدبير الحراسة النظرية، مع الاستماع إليه في محضر رسمي خلال البحث التمهيدي، الذي قامت به عناصر المركز القضائي بسرية سطات، تحت إشراف النيابة العامة المختصة بالمدينة، قبل عرضه عليها لاتخاذ القرار القانوني المناسب في حقه.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - ملاحظ الأحد 10 ماي 2020 - 20:47
وبدأ نص 22.20 على وشك التطبيق
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-24
2 - الغرباوي الأحد 10 ماي 2020 - 20:48
يجب كل واحد عندو شي مشكل مع شي حد آخر،هناك قانون كيطبق على كلش،بنادم كيشري صداع راسو على والو بالمجان
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22
3 - متطوع في المسيرة الخضراء الأحد 10 ماي 2020 - 20:49
المطلوب النقد البناء بعيدا عن ذكر الأسماء والصفات عبر عن رأيك بحرية شريطة عدم المساس بشرف الطرف الآخر لأنه لايوصف بالكمال إلا الله وحده والباقي بإمكانه أن يخطيء لاكن الأخطاء المتعمدة هي التي تسيء للجميع علينا أن لأن عمم والاحترام المتبادل ضروري لأن القضاء فوق الجميع
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18
4 - الحقيقة الأحد 10 ماي 2020 - 20:54
المشكل خص تحليل وعلاش كتب ماشي اتشد باش نيابة العامة تردي لوبي الفساد والاجرام المالي انا بالي المغرب غيكون فيه اكبر مشكل
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-18
5 - كمال المنصوري الأحد 10 ماي 2020 - 20:54
لا تحسنون سوى تتبع أخبار المدونين و القبض عليهم و كأننا عدنا لسنوات الرصاص.
لماذا لا تحسنون القبض على صاحب كل معمل او كل شركة ظهرت فيها حالات كورونا و تسببوا في زيادة مدة الحجر و إضاعت مجهودات الدولة.
لماذا لا تحسنون محاسبة رئيس الحكومة على قراراته الفاشلة و تضييعه لحقوق عشرات الالاف من المغاربة سواء الذي أصبحوا عالقين في الخارج او الداخل.
للاسف الجبناء لا يحسنون سوى تطبيق القوانين على الضعفاء، أما المفسدون الحقيقيون فالقانون لا يطولهم أبدًا.
الدولة التي لا تُحاسب المسؤولين لن تزدهر أبد
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-7
6 - بنجرير الأحد 10 ماي 2020 - 20:55
معرفتش علاش الانسان كيقلب على المشاكل بلا سبب
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14
7 - السرعة الأحد 10 ماي 2020 - 21:21
ماهذه السرعة مع التلاميذ و البسطاء ألا تستحون من أنفسكم لقد أصبحنا مثلا في القمع و التضييق على حرية الرأي. المخزن راد البال مع الدراوش و ميك على كروش لحرام.
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-3
8 - هشام كولميمة الأحد 10 ماي 2020 - 21:24
بما أن القانون واضح رغم أننا لا نتفق معه و نقف ضده كل حسب موقعه......فلماذا هؤلاء ينشرون مثل هذه التدوينات؟ أعتقد أن الجواب هو:المقاربة الأمنية ليست هي الحل الأمثل...الحرية و الكرامة و العدالة الإجتماعية و تكافؤ الفرص و صحة سليمة للجميع و تعليم عمومي جيد للجميع.
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1
9 - ملاحظ من أمريكا الأحد 10 ماي 2020 - 21:25
لماذا لم نسمع أن السلطات في الدول الغربية وخاصة امريكا أنها تلقي القبض على كل من كتب في فايس بوك فقط أنه عبر عما في نفسه .امريكا هنا تستطيع أن تنتقذ حتى الرئيس ترامب والبيت الأبيض ولن يستطيع أحد أن يمنعك .
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1
10 - مُــــــــواطنٌ مَغربِي الأحد 10 ماي 2020 - 21:28
كما فعلت الداخلية موقعا لتلقي شكاية المواطن ضد من يخرقون حالة الطوارئ الصحية.. لماذا لا يكون موقع آخر لتلقي شكايات المواطنين ضد خروقات المسؤولين بدل التورط في مواقع التواصل الاجتماعي..
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4
11 - fatima zahra الأحد 10 ماي 2020 - 21:46
بان ليا غير قانون 22.20 كايطبق بشوية بشوية حتى يفرضوه علينا
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-2
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