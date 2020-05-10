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كُتّاب وآراء
تدوينات "فيسبوكية" تجرّ شابا إلى التحقيق بسطات
عرضت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بسرية سطات، اليوم، شخصا على أنظار ممثل النيابة العامة المختصة بالمدينة ذاتها، للاشتباه فيه بخرق الطوارئ الصحية ونشر تدوينات على صفحة "فيسبوكية" تتضمن عبارات السب والقذف في حق شخصيات عامة والتحريض على القيام بأفعال مخالفة للقانون.
وأفادت مصادر هسبريس بأن عناصر المركز القضائي، بتنسيق مع المركز الترابي كيسر والسلطة المحلية بني يكرين، أوقفت المشتبه فيه الثلاثيني "ه، ج" المنحدر من منطقة بني يكرين نواحي سطات، بسبب نشر عبارات السب والقذف في حق شخصيات عامة، توصّلت هسبريس بنماذج منها، ثم أرفق بعض صور تلك الشخصيات بمنشوراته على صفحة تحمل اسم المشتبه فيه.
وخضع المشتبه فيه الثلاثيني لتدبير الحراسة النظرية، مع الاستماع إليه في محضر رسمي خلال البحث التمهيدي، الذي قامت به عناصر المركز القضائي بسرية سطات، تحت إشراف النيابة العامة المختصة بالمدينة، قبل عرضه عليها لاتخاذ القرار القانوني المناسب في حقه.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (11)
لماذا لا تحسنون القبض على صاحب كل معمل او كل شركة ظهرت فيها حالات كورونا و تسببوا في زيادة مدة الحجر و إضاعت مجهودات الدولة.
لماذا لا تحسنون محاسبة رئيس الحكومة على قراراته الفاشلة و تضييعه لحقوق عشرات الالاف من المغاربة سواء الذي أصبحوا عالقين في الخارج او الداخل.
للاسف الجبناء لا يحسنون سوى تطبيق القوانين على الضعفاء، أما المفسدون الحقيقيون فالقانون لا يطولهم أبدًا.
الدولة التي لا تُحاسب المسؤولين لن تزدهر أبد