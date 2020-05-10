تدوينات "فيسبوكية" تجرّ شابا إلى التحقيق بسطات

إبراهيم الحافظون من سطات

عرضت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بسرية سطات، اليوم، شخصا على أنظار ممثل النيابة العامة المختصة بالمدينة ذاتها، للاشتباه فيه بخرق الطوارئ الصحية ونشر تدوينات على صفحة "فيسبوكية" تتضمن عبارات السب والقذف في حق شخصيات عامة والتحريض على القيام بأفعال مخالفة للقانون.

وأفادت مصادر هسبريس بأن عناصر المركز القضائي، بتنسيق مع المركز الترابي كيسر والسلطة المحلية بني يكرين، أوقفت المشتبه فيه الثلاثيني "ه، ج" المنحدر من منطقة بني يكرين نواحي سطات، بسبب نشر عبارات السب والقذف في حق شخصيات عامة، توصّلت هسبريس بنماذج منها، ثم أرفق بعض صور تلك الشخصيات بمنشوراته على صفحة تحمل اسم المشتبه فيه.

وخضع المشتبه فيه الثلاثيني لتدبير الحراسة النظرية، مع الاستماع إليه في محضر رسمي خلال البحث التمهيدي، الذي قامت به عناصر المركز القضائي بسرية سطات، تحت إشراف النيابة العامة المختصة بالمدينة، قبل عرضه عليها لاتخاذ القرار القانوني المناسب في حقه.