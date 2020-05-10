"القنب" يورّط سائق دراجة نارية نواحي خريبكة‎

هسبريس من خريبكة

تمكنت عناصر من المركز الترابي للدرك الملكي بحطان بإقليم خريبكة، في ساعة متأخرة من ليلة السبت الأحد، من توقيف شاب في الثلاثينات من العمر كان يقود دراجة نارية محملة بالمخدرات.

وأوضحت مصادر هسبريس أن عناصر من الدرك الملكي كانوا يقومون، في ساعة متأخرة من الليل، بدورية لمراقبة مدى احترام سكان مدينة حطّان لقرار تقييد الحركة ضمن حالة الطوارئ الصحية، مما دفعهم إلى إيقاف سائق دراجة نارية من أجل التأكد من وضعه القانوني، ليتبين أن الدراجة النارية التي كان يسوقها محملة بكمية من سنابل القنب الهندي وأوراق "طابا".

وجرى وضع الموقوف رهن تدبير الحراسة النظرية لفائدة البحث الذي يجرى تحت إشراف النيابة العامة، من أجل التحقيق معه بهدف معرفة مصدر تلك المخدرات، وتحديد هويات شركائه المحتملين في الاتجار بالمخدرات، في أفق تقديمه أمام القضاء لمتابعته بحسب المنسوب إليه.