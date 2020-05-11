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الرئيسية | حوادث | شريط فيديو يفضي إلى توقيف شخص بشبهة السرقة

شريط فيديو يفضي إلى توقيف شخص بشبهة السرقة

شريط فيديو يفضي إلى توقيف شخص بشبهة السرقة
هسبريس من طنجة
الاثنين 11 ماي 2020 - 06:50

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، الأحد، من توقيف شخص يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالسرقة.

وأوضح مصدر أمني في تصريح لهسبريس أن "ولاية أمن طنجة تفاعلت بسرعة وجدية مع شريط فيديو تم تداوله على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي"، مضيفا أن الشريط "يظهر شخصا يستعمل سيارة خفيفة لسرقة أغراس من أمام أحد المنازل بحي الجيراري بمدينة طنجة".

وبحسب المصدر ذاته، فإن "الأبحاث والتحريات المنجزة على ضوء هذا الشريط أسفرت عن تشخيص هوية المشتبه فيه وتوقيفه".

وقد تم الاحتفاظ بالموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.

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