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كُتّاب وآراء
حيازة "الإكستازي" تجر صاحب سوابق إلى التوقيف
تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمنطقة أمن بني مكادة، بمدينة طنجة، الأحد، من توقيف شخص يبلغ من العمر 32 سنة، بحي البوغاز، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بحيازة والاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية.
ووفق إفادة مصدر أمني، فإن المشتبه فيه "من ذوي السوابق القضائية، ويشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني"، مضيفا أنه "جرى توقيفه متلبسا بترويج الأقراص المخدرة، إذ أسفرت عملية التفتيش المنجزة عن حجز 1800 قرص مهلوس من نوع "الإكستازي" وهاتف محمول".
واحتُفظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، "لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى المعني بالأمر"، حسب المصدر ذاته.