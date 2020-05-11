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كُتّاب وآراء
"الشيرا" يجرّ مستهلكًا ومروّجًا إلى قضاء خريبكة
أحال المركز الترابي للدرك الملكي بخريبكة، مساء الأحد، شخصين على أنظار النيابة العامة، أحدهما من أجل استهلاك المخدرات، والآخر بسبب تورطه في الاتجار في مخدر الشيرا.
وأوضحت مصادر الجريدة، أن العملية جاءت خلال إجراء دورية من طرف مصالح الدرك الملكي، وتحديدا بمركز جماعة أولاد عبدون القريبة من مدينة خريبكة، إذ تم إيقاف شخص كان يستهلك مخدر الشيرا، قبل أن يكشف عن المكان الذي اشترى منه تلك الممنوعات.
وأضافت المصادر ذاتها، أنه بعد التنسيق مع مصالح الشرطة القضائية بخريبكة، بتعليمات من النيابة العامة، نُصب كمين بدوّار لعرابة الواقع بالمجال الحضري لمدينة خريبكة، تكلل بإيقاف شخص يشتبه في تورطه في ترويج المخدرات، فيما نجح شخصان في الفرار إلى وجهة مجهولة.
وأسفرت عملية التفتيش المنجزة في إطار القضية ذاتها، عن ضبط كمية من مخدر الشيرا على شكل قطع معدّة للترويج، ليُحال الموقوفان على الحراسة النظرية لفائدة البحث الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، فيما أصدرت مصالح الدرك الملكي مذكرات بحث في حق الشخصين اللذين تمكنا من الفرار.