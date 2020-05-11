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كُتّاب وآراء
إحباط محاولة انتحار عشرينية وسط مدينة بيوكرى
أحبطت عناصر الوقاية المدنية والمصالح الأمنية والسلطات المحلية، في مدينة بيوكرى، محاولة انتحار فتاة تبلغ من العمر 20 سنة، صعدت إلى سطح منزل أسرتها في حي "معلا" مهدّدة بالارتماء منه.
وحسب مصدر هسبريس، فإن الفتاة دخلت في حالة هستيرية، ليلة الأحد، بسبب خلافات عائلية، قبل أن تعمد إلى محاولة الانتحار برمي نفسها من أعلى منزل أسرتها. كما سبق أن كانت موضوع محاولة انتحار فاشلة أخرى.
ونُقلت الفتاة إلى المستشفى الإقليمي المختار السوسي. كما فتحت المصالح الأمنية تحقيقا في ظروف محاولة الانتحار، بعد إخبار النيابة العامة المختصة.