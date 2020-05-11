24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|11
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|03:47
|05:26
|12:29
|16:08
|19:23
|20:48
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- "الداخلية" تفرض على الجماعات التواصل مع المواطنين عبر "الإيميل"
- "مغاربة في الإمارات" يساعدون عالقين ومحتاجين
- قادم من مالي ومخالِطة يرفعان حالات كورونا بسوس
- معدل انتقال فيروس كورونا يعاود الصعود في ألمانيا
- تخفيف تدابير الحجر الصحي يحيي جدلا اقتصادياً حول "ثمن الحياة"
هذه قائمة المخاطر العشرة الأكثر تأثيرا في عالم ما بعد أزمة "كورونا" (5.00)
زُهري: المغرب يحتاج متحف التاريخ الطبيعي لإبراز الغنى الأركيولوجي (5.00)
المُعارض الفرنسي ميلونشون يُروج لتجربة المغرب في أزمة "كورونا" (5.00)
- هل رفعت العاصمة الاقتصادية "الراية البيضاء" أمام الطوارئ الصحية؟ - (185)
- "لارام" على حافة الإفلاس.. والحكومة تضغط لتخفيض أجور الربابنة - (151)
- رصيف الصحافة: فوضى الأسواق تهدد بالعودة إلى "نقطة الصفر" - (111)
- وزارة الصحة: 153 إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" في 24 ساعة - (80)
- الفحوصات تكشف 128 إصابة بـ"كوفيد 19" على مستوى 6 جهات - (70)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
اعتداء بالسلاح الأبيض وراء توقيف شاب في طنجة
أوقفت مصالح الشرطة بالمنطقة الأمنية لطنجة المدينة، شابا عشرينيا للاشتباه في تورطه في قضية تبادل الضرب والجرح بواسطة أسلحة بيضاء بتجزئة المجاهدين.
وجاءت عملية التوقيف، وفق مصدر هسبريس، تفاعلا مع مقطع فيديو يوثق لتبادل الضرب والجرح بواسطة أسلحة بيضاء، إذ مكنت الأبحاث المنجزة من تحديد هوية الشخص الظاهر في الفيديو المدجج بالسلاح الأبيض، مشيرا إلى أن الموقوف سبق أن عرّض شخصا آخر لاعتداء كان موضوع تدخل مصالح الدائرة الأمنية الثالثة، التي باشرت أبحاثها في الموضوع حينها.
ويتعلق الأمر بالمسمى "ع. د" من مواليد 2000، تم توقيفه من طرف فرقة الأبحاث للأمن العمومي بأحد المنازل المهجورة مع اقتياده إلى مخفر الشرطة، إذ وُضع رهن تدبير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة المختصة، قصد استكمال الأبحاث معه حول المنسوب إليه، ومواجهته بمضمون الفيديو المنشور لمعرفة حيثيات القضية.