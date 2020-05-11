اعتداء بالسلاح الأبيض وراء توقيف شاب في طنجة

هسبريس من تطوان

أوقفت مصالح الشرطة بالمنطقة الأمنية لطنجة المدينة، شابا عشرينيا للاشتباه في تورطه في قضية تبادل الضرب والجرح بواسطة أسلحة بيضاء بتجزئة المجاهدين.

وجاءت عملية التوقيف، وفق مصدر هسبريس، تفاعلا مع مقطع فيديو يوثق لتبادل الضرب والجرح بواسطة أسلحة بيضاء، إذ مكنت الأبحاث المنجزة من تحديد هوية الشخص الظاهر في الفيديو المدجج بالسلاح الأبيض، مشيرا إلى أن الموقوف سبق أن عرّض شخصا آخر لاعتداء كان موضوع تدخل مصالح الدائرة الأمنية الثالثة، التي باشرت أبحاثها في الموضوع حينها.

ويتعلق الأمر بالمسمى "ع. د" من مواليد 2000، تم توقيفه من طرف فرقة الأبحاث للأمن العمومي بأحد المنازل المهجورة مع اقتياده إلى مخفر الشرطة، إذ وُضع رهن تدبير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة المختصة، قصد استكمال الأبحاث معه حول المنسوب إليه، ومواجهته بمضمون الفيديو المنشور لمعرفة حيثيات القضية.