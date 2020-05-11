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كُتّاب وآراء
سجين ينهي حياته شنقا بـ"تولال 2" ناحية مكناس
أقدم معتقل بالسجن المحلي تولال 2 بمكناس على الانتحار شنقا داخل زنزانته، مستعملا قطعة من ألبسته ربطها بقضبان النافذة.
إدارة السجن المحلي قالت، في بلاغ توصلت به هسبريس، إن السجين"هـ.ص"، المعتقل بهذه المؤسسة في إطار قانون مكافحة الإرهاب، أقدم على الانتحار شنقا يوم الأحد على الساعة التاسعة ليلا.
وكان المتوفى، يقول البلاغ، يتناول بانتظام الأدوية الخاصة بالأمراض العقلية والنفسية ويخضع للمتابعة الطبية من طرف الطاقم الطبي للمؤسسة، يستفيد بشكل منتظم من الزيارة العائلية وسلوكه عادي مع الموظفين والنزلاء.
وكان من المرتقب أن يتم الإفراج عن السجين المنتحر بتاريخ 25 يوليوز 2020؛ بعد انقضاء مدة محكوميته البالغة عشر سنوات، وقالت إدارة السجن إنه قد تم إبلاغ النيابة العامة المختصة وعائلة المتوفى، وفقا لقانون المؤسسات السجنية.