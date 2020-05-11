حجز رصاصتين وسيارة محملة بالمخدرات بالبروج

إبراهيم الحافظون من سطات

أوقفت عناصر الدرك الملكي بمركز البروج سرية سطات شخصا يشتبه فيه بترويج المخدرات على متن سيارة محملة بكمية مهمة من هذه الممنوعات، اليوم الاثنين، بعد كمين محكم بمدخل عاصمة بني مسكين نواحي سطات.

وأضافت المصادر ذاتها أن دورية تابعة للدرك ترصّدت سيارة بصفائح مزوّرة، قادمة من شمال المغرب في اتجاه البروج، محمّلة بـ 1200 كيلوغرام من القنب الهندي، و300 كيلوغرام من أوراق التبغ "طابا"، وأوقفت شخصا وحجزت رصاصتين تخصان بندقية صيد.

وفتحت عناصر الدرك الملكي بمركز البروج بحثا تمهيديا، تحت إشراف النيابة العامة المختصة بالدائرة الاستئنافية سطات، لكشف جميع الظروف المحيطة بهذا النشاط المحظور وتوقيف باقي المشتبه فيهم بعلاقتهم بعملية ترويج المخدرات.