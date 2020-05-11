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كُتّاب وآراء
الأمن يضبط كمية "كوكايين" بشاحنة للنقل الدولي
تمكنت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن ميناء طنجة المتوسط، بناء على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح اليوم، من إجهاض عملية تهريب كمية من مخدر الكوكايين على متن شاحنة للنقل الدولي قادمة من إحدى الدول الأوروبية.
وأوضحت مصادر الجريدة أن عمليات التفتيش التي أخضعت لها الشاحنة، مباشرة بعد وصولها على متن رحلة بحرية قادمة من أوروبا، مكّنت من حجز شحنة بلغ وزنها الإجمالي 25 كيلوغراما و500 غرام من مخدر الكوكايين، معبأة بإحكام أسفل مقصورة القيادة، كما تمّ توقيف سائق الشاحنة المغربي الجنسية والبالغ من العمر 42 سنة.
وأضافت المصادر ذاتها أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي يجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، ورصد ارتباطاتها المحتملة بشبكات التهريب الدولي للمخدرات، علاوة على توقيف كل المساهمين والمشاركين المتورطين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.