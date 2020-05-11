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كُتّاب وآراء
جثة معلّقة في شجرة تستنفر سلطات "جماعة بلفاع"
عثر مواطنون، زوال اليوم، على جثة شاب، يبلغ عمره 29 سنة، معلقة بشجرة بدوار "تدوّارت" التابع ترابيا لجماعة بلفاع، ضواحي إقليم اشتوكة آيت باها، يرُجّح أن يكون قد وضع حدّا لحياته شنقا.
وحسب مصدر هسبريس، فإن الضحية غادر بيت أسرته الكائن بدوار "ترّايْست"، بجماعة بلفاع، قبل أن يتمّ العثور عليه جثة هامدة في ظروف غامضة. وقد تم إخبار السلطات المحلية بقيادة بلفاع بالواقعة.
وانتقلت مصالح الدرك الملكي والسلطات المحلية إلى مكان الحادث لفتح تحقيق في الموضوع، من أجل جمع المعطيات والدلائل والقرائن التي ستفيد في البحث الجاري تحت إشراف النيابة المختصة.
وتم نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات بالمركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بأكادير قصد إخضاعها للتشريح الطبي من أجل الكشف على الظروف والملابسات والأسباب الحقيقية للواقعة.