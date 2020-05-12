السرقة توقع شخصا في قبضة مصالح أمن كلميم

مصطفى البكار

تمكنت عناصر الدائرة الأمنية الثالثة بكلميم، الاثنين، من توقيف شخص يبلغ من العمر 26 سنة، للاشتباه في تورطه في قضايا متعلقة بالسرقة تحت التهديد، سجلتها المدينة على امتداد الأسابيع القليلة الماضية.

وحسب مصادر جريدة هسبريس، فإن هذه العملية جاءت إثر تحريات ميدانية قادتها المصالح الأمنية بعد توصلها بشكايات أغلبها من نساء، بخصوص اعتراض سبيلهن وتعرضهن للسرقة في أحياء متفرقة من المدينة.

وأضافت المصادر ذاتها أن آخر هذه السرقات سُجّلت يوم الثلاثاء الماضي، بعدما تعرضت مواطنة للسرقة بشارع سيدي إفني فور خروجها من إحدى وكالات تحويل الأموال، إذ عمد الجاني إلى سلبها هاتفها النقال ومبلغ 3000 درهم، قبل أن يلوذ بالفرار نحو وجهة مجهولة.

وبأمر من النيابة العامة المختصة، تم إخضاع الموقوف لتدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تباشره الضابطة القضائية في الموضوع، في انتظار تقديمه أمام العدالة قصد متابعته بالأفعال الإجرامية المنسوبة إليه.