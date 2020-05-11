وفاة طفل غرقًا بحوض مائي في إقليم شفشاون

جمال سماحي

فارق طفل على مشارف ربيعه الثامن، اليوم الاثنين، الحياة غرقا بأحد الأحواض المائية المتواجدة بدوار بوجعاد، جماعة واد مالحة، دائرة بني أحمد، التابعة ترابيا لإقليم شفشاون.

مصادر محلية متطابقة، أفادت أن الطفل كان يلعب كرة القدم رفقة أطفال في سنه، قبل أن تتدحرج الكرة نحو الحوض المائي، مضيفة أنه وفي محاولة منه لانتشالها سقط في مياهه العميقة، دون أن يتمكن أحد من أقرانه من إنقاذه.

مصدر جيد الاطلاع أوضح لهسبريس، أن مثل هذه الأحواض التي تستخدم لجمع مياه الأمطار بغرض سقي الأراضي الزراعية، "يتم في العادة تسييجها تفاديا لمثل هذه الحوادث"، مشيرا إلى أن الحوض الذي كان مسرحا لحادث الغرق "لم يكن مسيّجا رغم عمقه، ما أفضى إلى غرق الطفل".

ونُقلت جثة الطفل إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي محمد الخامس بشفشاون، فيما فتحت مصالح الدرك الملكي بدائرة بني أحمد تحقيقا لتحديد ظروف الحادث وملابساته.