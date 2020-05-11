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الرئيسية | حوادث | وفاة طفل غرقًا بحوض مائي في إقليم شفشاون

وفاة طفل غرقًا بحوض مائي في إقليم شفشاون

وفاة طفل غرقًا بحوض مائي في إقليم شفشاون
جمال سماحي
الاثنين 11 ماي 2020 - 23:10

فارق طفل على مشارف ربيعه الثامن، اليوم الاثنين، الحياة غرقا بأحد الأحواض المائية المتواجدة بدوار بوجعاد، جماعة واد مالحة، دائرة بني أحمد، التابعة ترابيا لإقليم شفشاون.

مصادر محلية متطابقة، أفادت أن الطفل كان يلعب كرة القدم رفقة أطفال في سنه، قبل أن تتدحرج الكرة نحو الحوض المائي، مضيفة أنه وفي محاولة منه لانتشالها سقط في مياهه العميقة، دون أن يتمكن أحد من أقرانه من إنقاذه.

مصدر جيد الاطلاع أوضح لهسبريس، أن مثل هذه الأحواض التي تستخدم لجمع مياه الأمطار بغرض سقي الأراضي الزراعية، "يتم في العادة تسييجها تفاديا لمثل هذه الحوادث"، مشيرا إلى أن الحوض الذي كان مسرحا لحادث الغرق "لم يكن مسيّجا رغم عمقه، ما أفضى إلى غرق الطفل".

ونُقلت جثة الطفل إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي محمد الخامس بشفشاون، فيما فتحت مصالح الدرك الملكي بدائرة بني أحمد تحقيقا لتحديد ظروف الحادث وملابساته.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - madi abdelmajid الاثنين 11 ماي 2020 - 23:24
إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم ارحمه رحمة واسعة يارب العالمين
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2
2 - jamit الاثنين 11 ماي 2020 - 23:28
ماذا يفعلون الاطفال خارج منازلهم في ظروف الحجر الصحي اني احمل مسؤولية غرق الطفل بالدرجة الاولى لوالديه
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1
3 - زين العابدين الاثنين 11 ماي 2020 - 23:30
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم كل نفس داءقة الموت اللهم ارحمه وداوي اهله الصبر والسلوان
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4 - موسى الاثنين 11 ماي 2020 - 23:31
لاحولا ولاقوة إلا بالله باربي ترزق وليده أصبر باربي
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2
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