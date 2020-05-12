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الرئيسية | حوادث | ‪الضرب والجرح يورطان شخصين بمدينة المضيق‬

‪الضرب والجرح يورطان شخصين بمدينة المضيق‬

‪الضرب والجرح يورطان شخصين بمدينة المضيق‬
هسبريس من تطوان
الثلاثاء 12 ماي 2020 - 05:14

أوقفت عناصر الشرطة القضائية بمدينة المضيق، مساء الاثنين، شخصين يبلغان من العمر 26 و34 سنة، أحدهما من ذوي السوابق القضائية في الاتجار في المخدرات، للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض، كان ضحيتهما شاب عشريني.

وتشير المعطيات الأولية للبحث، حسب مصادر هسبريس، إلى تعريض المشتبه فيهما الضحية للضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض، بسبب خلاف عرضي تجري الأبحاث حاليا لتحديده أسبابه وخلفياته، قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات عن تحديد هوية المشتبه فيهما وتوقيفهما.

واحتُفظ بالمعتديين تحت تدبير الحراسة النظرية، على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن كافة ظروف وملابسات ودوافع ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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