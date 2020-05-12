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الرئيسية | حوادث | الأمن يوقف بقّالا لترويج الممنوعات في أكادير

الأمن يوقف بقّالا لترويج الممنوعات في أكادير

الأمن يوقف بقّالا لترويج الممنوعات في أكادير
رشيد بيجيكن من أكادير
الثلاثاء 12 ماي 2020 - 07:28

تمكّنت مصالح الشرطة القضائية بمدينة أكادير، من توقيف شخص في الأربعينيات من العمر، يشتغل بقّالا بحي الوحدة بأنزا، للاشتباه في ضلوعه في قضية تتعلق بحيازة وترويج الممنوعات.

وأسفرت عملية التفتيش، التي أجرتها المصالح الأمنية داخل محل البقالة وبمسكن الموقوف، عن حجز كمية مهمة من مخدّر الشيرا، بالإضافة إلى عدد مهم من قنينات الخمر، كانت مُخبأة بعناية داخل المحل التجاري.

واحتُفظ بالموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تُشرف عليه النيابة العامة المختصة.

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