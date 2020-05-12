إيقاف متهم بالضرب المفضي إلى الموت في طنجة

هسبريس من طنجة

أوقفت الشرطة القضائية لبني مكادة، مساء الاثنين، شخصا متورطا في قضية تتعلق بالضرب والجرح المفضيين إلى الموت دون نية إحداثه.

ووفق ما أفاد به مصدر أمني، فإن وقائع القضية تعود إلى ليلة الأحد، "إذ توصلت مصالح أمن بني مكادة بمعلومات حول وصول شخص في حالة خطيرة إلى مستشفى محمد الخامس مصابا في الرأس"، مشيرا إلى أن الأبحاث والتحريات الأمنية للشرطة القضائية "مكنت من تشخيص هوية الفاعل".

وأضاف المصدر ذاته، أن الأمر يتعلق بأحد ساكنة مجمع الضحى بطنجة البالية، يبلغ من العمر 36 سنة، موضحا أنه "دخل في شجار لفظي مع الضحية، ثم تطور الوضع إلى ضرب وجرح بواسطة آلة حديدية، ليلفظ الأخير أنفاسه الاثنين".

وأوقفت عناصر الشرطة القضائية لبني مكادة المعني بمحيط الحي، بعد أن قضى ليلته بعيدا عنه، مع وضعه رهن تدبير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة المختصة، قصد البحث معه في المنسوب إليه .